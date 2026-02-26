En la mañana del miércoles se instaló la “Comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de OPV”, nombre oficial que tomó el ámbito legislativo bicameral que analizará el proceso de compra de las patrulleras oceánicas y en particular la contratación del astillero español Cardama. Este espacio está integrado por 17 diputados y senadores de todos los partidos con representación parlamentaria. El oficialismo, con nueve legisladores, es mayoría. En tanto, por acuerdo previo, la oposición es la encargada de la presidencia del órgano.

Con estos elementos sobre la mesa, la primera sesión se centró en la definición de la dinámica de trabajo, la elección de las autoridades de la comisión y la aprobación de una lista de personas a convocar propuesta por parte de la oposición. Según se informó, la comisión funcionará los lunes de cada semana. Asimismo, se dejó constancia de que el senador frenteamplista Nicolás Viera oficiará como vicepresidente del ámbito. En tanto, el presidente se espera que sea el legislador nacionalista José Luis Falero, quien no pudo asistir al primer encuentro y por eso aún no asumió oficialmente.

A partir de su rol de autoridad de la comisión, y como legislador oficialista, Viera adelantó en rueda de prensa que en línea con lo hecho por la oposición, el Frente Amplio (FA) presentará el lunes una lista complementaria de personas que, según se entiende, deben participar de la comisión con fines de investigación. Asimismo, el parlamentario adelantó que hay un “cúmulo importante de información a solicitar”. En cierta medida, este proceso también fue adelantado por la oposición, que presentó una serie de puntos sobre los que se debe profundizar a nivel de documentos e informes.

Paralelamente a todo esto, los integrantes de la comisión decidieron extender durante la primera sesión la solicitud de un informe a la jurídica del Parlamento sobre “el alcance y las facultades” de la comisión que se estaba poniendo en marcha. Viera enfatizó que el punto está en que el ámbito no es específicamente una “comisión investigadora”, como se acostumbra a conformar en el ámbito parlamentario, sino una “comisión especial con fines de investigación”. Esta forma poco habitual de investigación legislativa es resultado de haber acordado el carácter bicameral de trabajo.

“Queremos tener la certeza de que vamos a poder tener acceso a información reservada sobre todo del orden de la Justicia, que es lo que más nos interesa”, comentó Viera. “Diversos jerarcas del gobierno nos han transmitido que hay voluntad del Poder Ejecutivo de enviar toda la información y concurrir a todos los llamados, pero obviamente pueden existir algunas cuestiones jurídicas que complejizan ese proceso”, agregó el legislador.

La primera lista de convocados

Según detalló a la prensa el diputado blanco Gabriel Gianoli, y constató la diaria al acceder al documento presentado, la convocatoria de distintos actores políticos, militares, profesionales y empresariales se dio en tres bloques. Uno de ellos va del período 2010-2019 (previo al proceso de contratación del astillero Cardama), el otro comprende el período 2020-2024 (donde se gesta y concreta el acuerdo con la empresa española), y por último, quienes participaron en el período 2025-2026 (cuando se rescinde el contrato).

Se convocará a los exministros de Defensa frenteamplistas Luis Rosadilla y José Bayardi, que ocuparon el cargo previo a 2020. También integran la lista quienes fueron responsables de la cartera durante el último período de gobierno, cuando se concretó el contrato con Cardama: Javier García y Armando Castaingdebat. Se citará además a la ministra de Defensa en funciones, Sandra Lazo, y al responsable de la cartera de Economía, Gabriel Oddone. Por último, se incluyó al subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez, y al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

En cuanto a exautoridades que integraron estructuras ministeriales, aparece convocado quien fuera el exdirector general de secretaría del período del FA, Hernán Planchón, y el exsubsecretario –también frenteamplista– del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. En tanto, se solicitará la asistencia a la comisión de integrantes de la cúpula ministerial de la pasada administración del Ministerio de Defensa Nacional: el director general de Recursos Financieros, Damián Galó, y el director General de Secretaría, Fabián Martínez.

Por último, con rango militar aparece la convocatoria a tres comandantes de la Armada del período 2010-2019: Alberto Caramés (2010-2012), Leonardo Alonso (2015-2018) y Carlos Abilleira (2018-2020). No se podrá contar con el testimonio de Ricardo Giambruno –comandante entre 2012 y 2015–, dado que falleció en marzo de 2025.

Asimismo, entre otras convocatorias, también se incorporó a la lista al comandante en jefe de la Armada del período 2020-2024, Jorge Wilson, y a distintos militares que ejercieron como asesores en el proceso de adquisición de las patrulleras. José Luis Elizondo, actual comandante en jefe, también es parte de la lista, al igual que oficiales de la Armada enviados al astillero Cardama en representación de la ministra Lazo.

En el plano jurídico, el llamado alcanza, entre otros, al Tribunal de Cuentas, a integrantes del Estudio Delpiazzo y al exsecretario de Presidencia Gonzalo Fernández, a quien la oposición señala como representante en Uruguay del astillero, aunque el gobierno lo niega. Por último, se incorpora a la convocatoria al propio director de la firma española, Mario Cardama.

Convocatorias de peso y polémica

Luego de participar en la comisión, el diputado colorado Felipe Schipani dijo que personalmente cree que el presidente de la República, Yamandú Orsi, “debería venir” al Parlamento a ser consultado por el proceso de rescisión del contrato con Cardama. Recordó el “rol fundamental” del mandatario participando en las conferencias de prensa donde se anunció la rescisión del contrato. El representante tampoco encontró “inconveniente” en la participación del expresidente Luis Lacalle Pou. Indicó, sin embargo, que comparado con Orsi, “tuvo un rol más lateral” en relación al tema.

Gianoli, por su parte, admitió al ser consultado por esas posibilidades que “no se descarta nada”. En la misma línea se expresó el senador Viera, quien agregó que se valorará la pertinencia de cada caso. “Nos parece que hay que investigar todo, pero hoy no está en la agenda”, indicó concretamente sobre el caso de Lacalle Pou.

Más allá de las convocatorias, algunas “señales” dadas por el oficialismo en la primera sesión de la comisión despertaron molestia de parte de la oposición. “Hubo dos señales del oficialismo que a nosotros nos preocuparon mucho y que esperamos que las circunstancias después despejen”, comentó el diputado nacionalista Pablo Abdala. Según explicó, una de ellas tiene que ver con la negativa de los legisladores del FA a la propuesta de la oposición de que asuma el propio Abdala como presidente de la comisión ante la licencia de Falero.

Más allá de esta “falta de cortesía parlamentaria”, Abdala mostró su molestia con dichos del oficialismo sobre eventuales complejidades en el trabajo del ámbito por no tratarse de una “comisión investigadora”. “¿Eso qué quiere decir, que eventualmente el Poder Ejecutivo o algún jerarca puede llegar a ampararse en esa circunstancia para que algún funcionario no comparezca?”, se preguntó el representante.