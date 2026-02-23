La Asamblea General votó este lunes por unanimidad la creación de una comisión especial para investigar el proceso de compra y rescisión del contrato de adquisición de patrulleras oceánicas al astillero español Cardama Shipyard. El gobierno de Luis Lacalle Pou firmó un contrato con esa empresa para la adquisición de las embarcaciones, y la actual administración de Yamandú Orsi decidió rescindirlo por encontrar irregularidades en las garantías presentadas.

La comisión investigadora bicameral es fruto de un acuerdo entre las bancadas oficialistas y opositoras alcanzado el pasado viernes, cuando estaba previsto que se votara una comisión ese día en una sesión extraordinaria del Senado, y este lunes se iba a votar otra en la Cámara de Diputados.

El período de estudio de la investigadora será desde 2010 hasta 2026, y comenzará ese año debido a que comenzó a funcionar la Comisión de Defensa Nacional del Senado que determinó la importancia de adquirir las patrulleras oceánicas, según indicó el senador del Partido Nacional (PN) Carlos Camy en una conferencia de prensa.

La comisión está integrada por 17 legisladores: nueve del Frente Amplio (FA) y ocho de la oposición. Por el FA estarán los senadores Nicolás Viera, Eduardo Brenta, Sebastián Sabini, la senadora Liliam Kechichian, los diputados Joaquín Garlo, Carlos Rodríguez, Fernando Amado y las diputadas Tatiana Antúnez y María Inés Obaldía.

Por el PN estarán el senador José Luis Falero y los diputados Pablo Abdala y Gabriel Gianoli; en representación del Partido Colorado asistirán los diputados Maximiliano Campo y Felipe Schipani; por Cabildo Abierto irá el diputado Álvaro Perrone, y por Identidad Soberana, el diputado Gustavo Salle. Según adelantó en una rueda de prensa Camy este lunes, la comisión estará presidida por Falero, quien fue ministro de Transporte y Obras Públicas en la anterior administración.

Este miércoles a las 9.00 la comisión se instalará, se designará presidente y vicepresidente y se fijará el régimen de trabajo. Respecto de la información con la que trabajará la comisión, el viernes, Sabini dijo que el Poder Ejecutivo “no tiene ningún problema en brindar esa información [jurídica] siempre y cuando no afecte el desarrollo de la denuncia”.

El senador del FA Daniel Caggiani dijo este lunes en una rueda de prensa que la expectativa de la comisión es que “los responsables políticos informen, no en un tuit, no en una conferencia de prensa, sino en el lugar donde se va a investigar a tales fines, donde se pueda conocer todas las informaciones relevantes que se han producido en los últimos tiempos y que también se responsabilicen”.

Caggiani consideró que en el proceso con el astillero español “hay responsables políticos”. “Hay responsables políticos para anunciar en medios de comunicación, en conferencias de prensa, compras”, pero “no hay responsables políticos para hacerse cargo del gran nefasto negocio que se hizo con esto”, del que “sin duda el único beneficiado ha sido algún privado y algún público, pero en ningún caso fueron el Estado uruguayo y los uruguayos”.

El senador espera que los seis meses durante los cuales trabajará la comisión sean “muy arduos” y afirmó que “seguramente van a poder echar luz sobre un conjunto de temas” que para el FA “dan serios indicios” de “un fraude al Estado uruguayo, que tuvo actores nacionales y actores internacionales”. “Veremos cuáles son”, deslizó.

Para Camy, al conformarse una única comisión “ha prevalecido la sensatez”, ya que llevar adelante dos investigadoras simultáneamente en ambas cámaras por el mismo tema y plazo “no tenía razón de ser lógica”. “Eso para nosotros era algo muy importante,; tiene precisamente determinado el objeto, el tiempo transcurrido, el plazo determinado en el que transcurre el objetivo de la investigación y del análisis”, afirmó.