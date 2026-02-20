Finalmente, tras idas y venidas entre el oficialismo y la oposición por ver quién lograba la aprobación de una comisión investigadora con mayoría propia sobre el caso Cardama, este viernes durante una sesión extraordinaria del Senado se anunció un acuerdo para crear una comisión bicameral en el ámbito de la Asamblea General.

El encargado de transmitir el acuerdo fue el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani, quien informó que se convocará a una sesión de la Asamblea General el lunes para la aprobación. Según mencionó, la comisión estará integrada por nueve legisladores del FA y ocho de la oposición, y tendrá un plazo de seis meses para actuar.

En el plenario de la Asamblea General, integrado por los 30 senadores, los 99 diputados más la vicepresidenta, Carolina Cosse, que la preside, el FA tiene 65 legisladores y los de la oposición suman también 65.

Caggiani informó que el período de estudio de la investigadora será desde 2010 hasta 2026, e incluye la rescisión del contrato con el astillero.