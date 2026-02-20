La senadora nacionalista Graciela Bianchi no concurrió a la reunión de la comisión preinvestigadora por el conflicto entre el Estado uruguayo y Cardama que tuvo lugar este jueves y que recomendó la conformación de una investigadora. Este viernes, presentó su informe en minoría ante la presidencia de la cámara explicando por qué “no están dadas las condiciones para la formación de la comisión”, según expresó.

En el informe y en una rueda de prensa tras entregarlo, Bianchi planteó cuatro puntos. Por un lado, aseveró que hubo un “incumplimiento de los plazos” y “se usaron las mayorías, que son dos sobre uno, para adelantar un día la comisión”, lo que impidió a los integrantes “ejercer adecuadamente sus funciones”. También identificó “una vulneración del derecho de las minorías” porque, al instalarse en el Senado, “deja fuera de la investigación a tres de los seis partidos políticos con representación parlamentaria”. En cuarto lugar, listó una “duplicación del trabajo”: “En estos momentos hay una propuesta de instalación en la Cámara de Diputados y nosotros –como Coalición [Republicana], en especial como Partido Nacional– entendemos que están representados todos los partidos políticos, cosa que acá en el Senado no”, acotó.

Finalmente y, según aseguró, alineada con el artículo 144 del Reglamento del Senado, la senadora blanca reparó en que algunos hechos recientes contravienen la norma para establecer “si hay elementos para formar una investigadora”. Reconstruyó que recibió el material el miércoles por la tarde y, ante “un paquete de varios cientos, tal vez miles de fotocopias que trajo el senador denunciante”, le resultó “imposible siquiera hacer una clasificación”, ya que “48 horas es poco, 24 es menos”. “Yo escuché al presidente de la comisión preinvestigadora, Nicolás Viera, [...] que ‘no se estudia antes’; no, no se investiga antes, pero sí tenemos que ver prima facie el material que nos fue entregado para saber si hay elementos para una investigadora”, acotó.

En relación con la denuncia, también reparó en que dejó constancia sobre si se iba a proporcionar “material fundamental” que Presidencia “negó” ante “el mecanismo de acceso a la información pública” del senador colorado, Andrés Ojeda. “No conocemos la denuncia, entonces no puedo tomar la decisión ni a nombre personal, que no actúo, pero en nombre del Partido Nacional y de la Coalición, cuando no tengo los elementos documentales, nada menos que la denuncia penal”, finalizó. En el informe agregó que se incluyen “informaciones de prensa incompletas” y escribió que “integrantes de la mayoría han formulado presunciones sin contar con pruebas fehacientes y no nos han permitido acceder a la documentación sustancial correspondiente”.

“Presidencia nos negó información, nada menos que la denuncia penal, y está instalándose en Diputados por el mismo motivo, y ahí están representados todos los partidos políticos”, resumió. Uno de los argumentos que esgrime el oficialismo para que la comisión investigadora se haga en el Senado es que en esa cámara se desempeña el exministro de Defensa Nacional durante el período pasado Javier García, pero Bianchi dijo que, “se instale donde se instale”, es posible convocarlo: “No es necesario que esté en sala. Si se quiere, si interesa tanto que esté el senador Javier García [...], es mucho mejor que no esté en su cámara, sino que esté en la Cámara de Diputados y se le pueda investigar todavía con más amplios puntos. O sea que es al revés, exactamente al revés”, cerró.