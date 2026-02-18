Este miércoles de mañana fue la primera sesión de la comisión preinvestigadora sobre el caso Cardama que impulsó el Frente Amplio (FA) en el Senado. Al rato, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez envió una solicitud a la presidencia de la cámara baja para conformar una investigadora sobre el mismo tema. Estrictamente -según consigna el documento-, solicitó que se disponga la creación de una comisión investigadora “sobre los hechos, actos y eventuales conductas irregulares relacionados con la rescisión del contrato para adquirir las patrullas oceánicas anunciado el pasado viernes”. Rodríguez agregó que, “para mejor comprensión del proceso”, propone que la fecha a investigar sea “desde 2005 hasta el anuncio de la rescisión”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, le dio trámite al pedido y ya se conformó una comisión preinvestigadora, como lo marca el reglamento, que se reunirá este jueves a las 9.30 y tendrá 48 horas para expedirse sobre si hay méritos para que se conforme una investigadora. En la comisión habrá dos diputados del oficialismo, Joaquín Garlo y Alejandro Zavala, y uno de la oposición, el nacionalista Juan José Olaizola.

Rodríguez dijo en rueda de prensa que formuló la solicitud luego de hablar con los senadores de su partido, así como también tuvo contactos con legisladores de los demás partidos de la coalición. Sostuvo que tienen la intención de que “se investigue todo” porque entienden que “no hay nada que ocultar” en la gestión del gobierno pasado, del presidente Luis Lacalle Pou, por eso el planteo es que la investigación se realice desde 2005.

“No es una fecha tomada al barrer, sino que tiene un propósito: un reclamo público de la Armada en ese año sobre la necesidad de que nuestro país contara con patrulleras oceánicas. Después existieron otros hitos, como 2014, cuando el Senado aprobó una moción -por unanimidad- sobre la importancia y la necesidad de contar con patrulleras oceánicas. Pero nos pareció relevante ir al punto cero, al origen de todo”, subrayó.

Dijo que decidieron impulsarla en la Cámara de Diputados “por una razón muy sencilla: es la única cámara donde todo el espectro político nacional se encuentra representado, los seis partidos políticos que componen el Parlamento, no así en la Cámara de Senadores” (allí hay tres partidos representados).

Rodríguez subrayó que en la denuncia hizo un relato de los hechos, que han tenido consecuencias “indudables” y “consecuencias que se pueden llegar a dar en el futuro”. “No atribuimos intenciones y no asignamos conductas delictivas. En todo caso, lo que nos merece reparos son las sanciones que recibieron determinados oficiales de la Armada en su momento por haber participado en el proceso técnico del análisis de las OPV [patrulleras]”, señaló.

En el texto presentado Rodríguez sostiene que “un punto central de lo que se debe investigar es la actuación del gobierno y los participantes de la reunión en Presidencia de la República en la que la empresa, a través del doctor Gonzálo Fernández, presentó opciones para subsanar la garantía de fiel cumplimiento que el gobierno deliberadamente ignoró”. “Estas actuaciones no forman parte de la resolución de rescisión, por lo que es otra omisión grave y, de confirmarse, evidencia la mala fe en la negociación del gobierno para darle una solución al tema de fondo, que es la construcción de las patrulleras que estaba en marcha”, agregó. Rodríguez dijo a la prensa que si se conforma la comisión investigadora, van a plantear invitar a Fernández, para que les cuente “si eso que fue público fue real”.

Consultado sobre si piensan que ambas comisiones pueden “pisarse”, Rodríguez dijo que habrá que ver en qué términos se define la del Senado, si el objeto de la investigación coincide con lo que plantean los diputados, y también “hay que ver cuál termina siendo la primera en votarse”. Por último, dijo que tienen “cifradas expectativas” de que la Cámara de Diputados aprobará la investigadora, ya que lo conversó con diputados “de todos los partidos de la oposición” y todos les “dieron el ok”. “O sea, nosotros no lo presentamos hasta no contar con el ok de todos los partidos”, finalizó.

En tanto, la diaria consultó al diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone sobre si va a apoyar la creación de la comisión, porque en las últimas horas planteó que tenía “dudas de llevar al Parlamento a una disputa entre cámaras”. El diputado cabildante dijo que la apoyará, ya que es probable que logren conformar la comisión en Diputados antes que en el Senado, porque habrá una sesión de la cámara baja este lunes. “Si nosotros la construimos antes, capaz que el Senado desiste”, sostuvo.

La otra preinvestigadora

A todo esto, el senador del FA Sebastián Sabini, que impulsó la investigadora en la cámara alta sobre Cardama, luego de comparecer ante la preinvestigadora este miércoles de mañana, dijo en rueda de prensa que pretenden investigar “una de las estafas más grandes al Estado uruguayo en el siglo XXI”. Sostuvo que esto se debe a una serie de incumplimientos “muy graves” de Cardama, relacionados a las dos garantías, “que nunca llegó a presentar, en realidad”, así como también a incumplimientos de los plazos.

Sabini dijo que se deben establecer “cuáles son las responsabilidades políticas y administrativas que tienen las autoridades anteriores sobre todo este proceso”, y por qué se eligió a una empresa “que proponía construir dos barcazas por el precio de una”. “Una empresa que no tenía experiencia y fue la peor calificada en el único proceso concursal y abierto que existió”, subrayó.

Por su parte, el senador del FA Nicolás Viera, integrante de la preinvestigadora, dijo en rueda de prensa que tienen hasta este viernes a las 8.30 para presentar el informe -uno o varios- a la presidenta del Senado, Carolina Cosse. Sostuvo que “hay un principio de acuerdo” para que se conforme la investigadora y verán si pueden llegar “a un informe único”. Viera subrayó que el planteo es para que se analice desde 2014 hasta la rescisión del contrato, “inclusive, porque es en el momento en que comienza a hablarse de Cardama”. “En ese camino tenemos un principio de acuerdo. Después, en el fondo del asunto, seguramente vamos a discrepar [con la oposición], pero la necesidad de que esto se aclare es unánime”, señaló.

Por último, la senadora blanca Graciela Bianchi, que integra la preinvestigadora por la oposición, dijo en rueda de prensa que hasta ahora ve “correcta la presentación”, aunque eso no quiere decir “con elementos suficientes”.