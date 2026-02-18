Este miércoles a las 8.30, en la Cámara de Senadores, se instalará la comisión preinvestigadora que solicitó el Frente Amplio (FA) por el contrato firmado en el gobierno anterior con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras océanicas, que tendrá que evaluar si hay méritos para conformar una comisión investigadora. Este planteo del oficialismo no estaba en los planes de la oposición, que a su vez venía manejando instalar una comisión sobre el mismo tema pero en la Cámara de Diputados, donde el FA no tiene mayoría.

En este escenario, la bancada de senadores del Partido Nacional (PN) se reunirá este miércoles a las 10.00 con los coordinadores blancos de la Cámara de Diputados, y juntos definirán si al final impulsan la investigadora. El diputado blanco Juan Martín Rodríguez dijo en rueda de prensa que “hubiese estado dentro de los parámetros de la cortesía parlamentaria y del diálogo que tantas veces se reclama” que si el gobierno tenía interés de presentar la solicitud de investigadora, como lo terminó haciendo, avisara. “Pero cada uno sabe de la forma en la que se maneja en estos ámbitos como en la vida”, acotó.

El diputado del PN agregó que “después, cuando se rompen los canales de diálogo, no es casualidad”, y dijo que el gobierno presentó el pedido de forma “intempestiva” y en la Cámara de Senadores porque allí tiene mayoría parlamentaria. “Nunca ayuda, cuando se reclama diálogo, que estas cosas se den sin por lo menos una comunicación previa”, insistió.

Rodríguez fue consultado por la prensa sobre el argumento que esgrimió el senador del FA Daniel Caggiani, quien sostuvo que es “necesario realizarla en la Cámara de Senadores porque allí está uno de los principales involucrados, el exministro [de Defensa Nacional Javier] García”. El diputado blanco dijo que, si esto es así, “ya están prejuzgando, tomando posición”, por lo tanto, “¿qué sentido tendría, si ya hay senadores del gobierno que tienen un dictamen final de lo que todavía no han empezado a trabajar?”. “Yo no confiaría tanto en los talentos jurídicos de los legisladores del gobierno, porque han demostrado más de una vez que se han equivocado por de más”, sostuvo.

En diálogo con la diaria, Rodríguez dijo que, si bien aún no lo definieron, cabe la posibilidad de que se siga adelante con la investigadora en la Cámara de Diputados y terminen creándose dos investigadoras por el mismo tema, una en cada cámara. “En Uruguay existe el bicameralismo; además, en la Cámara de Senadores están representados tres partidos del espectro político y en la Cámara de Diputados están representados seis partidos, y existen mayorías distintas”, subrayó.

Rodríguez dijo que dentro del PN hay quienes dicen que “ya está” con la conformación de la investigadora en el Senado y quienes piensan que “son realidades distintas” y que, por lo tanto, deben conformar una comisión investigadora también en la cámara baja. Por último, el diputado blanco dijo que, si triunfa la última opción, irá de la mano del diálogo con los demás partidos de la oposición, que, “a priori, estaban de acuerdo”.

A su vez, el senador blanco Martín Lema dijo a la diaria que lo importante “es investigar todo el proceso”, y dijo que los blancos tienen “la tranquilidad de lo actuado” y cuestionan “la mala fe que se está dando en el proceder actual”. “No tenemos ningún problema con que se investigue nada de lo realizado por el gobierno de coalición, pero entendemos pertinente [investigar] lo que está sucediendo ahora. Con base en esta premisa, mañana [por este miércoles] vamos a intercambiar sobre cómo instrumentar esta posición”, sostuvo. Lema también subrayó que la cámara baja tiene más partidos y, en un tema “de estas características, la mayor participación de partidos puede ser saludable”.

Entre el “garroneo” del FA, la firmeza de Salle y las dudas de Perrone

“Fue claramente un garroneo del FA”, dijo a la diaria el diputado colorado Felipe Schipani, sobre la comisión investigadora en la cámara alta, porque el PN había anunciado “la idea de la investigadora ya hace días”. Schipani agregó que los colorados siguen dispuestos a acompañar la solicitud en la cámara baja. “A priori, [el diputado cabildante Álvaro] Perrone y [el diputado de Identidad Soberana Gustavo] Salle estarían dispuestos a acompañar, así que habría mayoría en Diputados también para la investigadora”, acotó.

Salle dijo a la diaria que la investigadora impulsada por el FA no le “cambia nada” porque, al ser en el Senado, él no participará. “Si yo voto una investigadora, es para participar”, señaló, y subrayó que su postura sigue firme: la votará. “Será un problema de economía procesal que se haga en dos cámaras, pero como son dos cámaras que trabajan independientes... Yo quiero investigar por mi lado”, insistió.

Por último, consultado por la diaria, Perrone dijo que tiene “dudas de llevar al Parlamento a una disputa entre cámaras”. “Lo dije cuando se votó [el proyecto de la] Caja de Profesionales, advirtiendo la disputa, no sé si es bueno para el país eso. Nosotros queremos la investigadora y yo la quiero integrar”, finalizó.