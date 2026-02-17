El lunes la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni), organismo especial de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), comunicó que las denuncias recibidas por “avistamientos nocturnos de luces en vuelo” corresponden a satélites del sistema Starlink y otras plataformas satelitales en órbita.

Entre el 13 de enero y el 15 de febrero, la comisión registró 25 denuncias de ciudadanos uruguayos que describían el avistamiento de “luces de color blanco en desplazamiento” en el sur, sureste y suroeste del país, “mayoritariamente sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, con una elevación estimada entre 10 y 40 grados respecto al horizonte”, señala el comunicado emitido por Cridovni.

“Luego de evaluar los relatos de los testigos, realizar un exhaustivo análisis de las evidencias fotográficas y audiovisuales aportadas y cotejar la información con los registros y datos aeroespaciales disponibles”, la comisión concluyó que los fenómenos observados corresponden al pasaje de satélites del sistema Starlink y otras plataformas satelitales en órbita.

La FAU concretó un preacuerdo con la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios de Estados Unidos para colaborar en el análisis de ovnis, según consignó Telenoche. El convenio facilitará el intercambio de software y hardware para el análisis de objetos voladores no identificados y plantea la posibilidad de establecer estaciones de observación directa.