El sector Aire Fresco del Partido Nacional (PN) realizó este sábado en Maldonado su primer encuentro nacional del año. El evento contó con la participación del presidente del directorio del partido y referente de la agrupación, Álvaro Delgado, y del intendente de Maldonado, Miguel Abella, entre otros dirigentes nacionalistas.

Antes del inicio de la reunión, Delgado fue consultado en rueda de prensa sobre los primeros meses de la actual administración, encabezada por el presidente Yamandú Orsi. “El gobierno desaprovechó el primer año, que es cuando tiene toda la expectativa popular del respaldo”, sentenció el excandidato presidencial.

“El gobierno tuvo un eslogan, que es ‘la revolución de las cosas simples’, que terminó siendo una coartada discursiva para no ir a los temas de fondo. Por tratar de hablar de lo simple, el gobierno se olvidó de gobernar por lo importante”, afirmó el presidente del directorio del PN; y señaló que todavía “sigue pendiente el plan de seguridad, una política internacional no alineada y una política de desarrollo”.

Asimismo, según Delgado, “hay problemas de gestión que vemos todos los días, en un gobierno que está en disputa por problemas ideológicos internos”.

Con respecto a la oposición, Delgado adelantó que próximamente habrá una nueva reunión entre los distintos partidos que componen la Coalición Republicana. En ese sentido, dijo que “el desafío es construir una opción para los que nos votaron”, así como también “para aquellos que votaron al gobierno actual y que hoy se sienten decepcionados”.

Por otra parte, Delgado le atribuyó al actual gobierno una “intención refundacional” que “no tuvo el Partido Nacional en el gobierno anterior”. “Eso a mi juicio es absolutamente caprichoso, egoísta e inconveniente; es no pensar en el país y mucho menos en la gente”, expresó.

El dirigente nacionalista dijo sentir “mucha tristeza, como uruguayo, de que un gobierno electo se dedique a desmontar lo del anterior y no se dedique a hacer cosas nuevas y a mejorar cosas”.

Alvaro Delgado en el Encuentro Nacional Aire Fresco en Maldonado Foto: Natalia Ayala

Falero: “Lo que dijo el Frente Amplio no se está cumpliendo”

Por su parte, el senador del PN José Luis Falero, también presente en el encuentro nacional de Aire Fresco este sábado en Maldonado, dijo en rueda de prensa que el PN actualmente “está revisando y analizando lo que está pasando en el país”, con el objetivo de posteriormente “proponer ideas al actual gobierno”.

De todos modos, Falero también fue crítico con la actual administración. “Lo que dijo el Frente Amplio no se está cumpliendo. En la descentralización en particular no hay una apuesta clara de seguir fortaleciendo la unidad, la conectividad y el desarrollo del país; no se observa allí para nada lo que tiene que ver con el desarrollo portuario, que es vital para la economía del país”, expresó el exministro de Transporte y Obras Públicas y exintendente de San José.

Acerca de la gestión de las actuales autoridades del ministerio de Transporte y Obras Públicas, Falero dijo que “lo que estamos viendo es lo que estaba firmado y en ejecución, cosa que me parece bien que se dé continuidad”. “Hay algún contrato simplemente que se está revisando y que no se comenzó, que tiene que ver con un intercambiador en Montevideo y Canelones, pero en el resto se está trabajando”, expresó.