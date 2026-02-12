El intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, fue denunciado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por la edila del Partido Nacional y excandidata a la intendencia Carol Aviaga, por presuntas incompatibilidades entre su cargo como jefe departamental y su trabajo como cirujano en la mutualista Camdel, que provee servicios de salud a los funcionarios municipales.

La denuncia presentada por la edila se basa en ese vínculo laboral y en declaraciones del dirigente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Lavalleja Sergio Charquero, quien en octubre de 2025 dijo al medio Diario La Unión que serían renegociadas las condiciones de un convenio firmado entre el gobierno municipal, el sindicato y la mutualista, y aludió a que Ximénez pertenece a la comisión encargada de negociar.

En declaraciones al diario El País, Aviaga apuntó que la mesa de trabajo para analizar el convenio “tiene que estar integrada por el intendente, por un referente de Camdel y por un referente de los trabajadores”, por lo que cuestionó: “¿De qué lado del mostrador va a estar el intendente, que además, hasta hace poco, integraba la directiva?”.

En ese sentido, Aviaga dijo a la diaria este miércoles que este caso “es muy parecido” al de Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, quien fue cuestionado por la oposición por encontrar incompatibilidades entre su cargo público y su actividad privada, a la que finalmente terminó renunciando en noviembre de 2025.

“Estamos hablando de un intendente departamental que su proceder y sus competencias están en el artículo 289 de la Constitución y en el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal 9.515. En esos dos artículos, a texto expreso, se mencionan las competencias y lo que puede o no debe hacer un intendente”, apuntó.

Si bien ambos artículos establecen una incompatibilidad entre la actividad pública y la privada, hay diferencias en su redacción. El artículo 289 de la Constitución dispone que la incompatibilidad se da “con todo otro cargo o empleo público, excepción hecha de los docentes, o con cualquier situación personal que importe recibir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con el gobierno departamental”; el 30 de la Ley Orgánica Municipal establece que la incompatibilidad se da “con todo otro cargo o empleo público o privado” y que “podrá ejercer oficio, profesión, comercio o industria, siempre que en sus actividades no contrate con el Municipio”.

Aviaga señaló que Ximénez, que es cirujano, “trabaja en una empresa privada llamada Camdel, la cual, a su vez, hace muchísimos años que tiene vínculos comerciales con la intendencia”, lo que determina “que haya una incompatibilidad de intereses”. “Si tú cobras sueldo en una empresa privada, y a su vez todos los meses la intendencia le paga a esa empresa privada cinco millones de pesos, siendo el intendente y el principal ordenador de gastos y el que firma las boletas de pago a la empresa privada por parte de la intendencia, ahí hay una incompatibilidad”, afirmó.

Una fuente de la Jutep dijo a la diaria que “hay varios aspectos a tener en cuenta” en esta denuncia, y que los intendentes “están regulados por la Constitución”, pero también por la Junta Departamental, por lo que es necesario “ver cómo cae eso en el marco institucional de los gobiernos departamentales”. A su vez, destacó que “no hay que compararlo” con lo que sucede en los servicios descentralizados, como ASSE.

En ese sentido, la edila dijo que espera que “se pueda dilucidar” el caso en la Jutep y que esta “se pueda expedir a la brevedad”. Según el fallo que determine el organismo, Aviaga definirá si eleva el tema a la Junta Departamental para que sea analizado por los ediles y, a partir de eso, “tomar decisiones en el órgano deliberativo departamental para elevarle al intendente”.

“Yo creo que él en verdad tendría que renunciar a su actividad privada, ya que esa empresa donde él la desarrolla tiene vínculos comerciales con la intendencia que él dirige, pero bueno, eso lo va a tener que definir la Jutep”, sostuvo.

El intendente de Lavalleja afirmó que no va a renunciar a su cargo de cirujano

En diálogo con la diaria, al ser consultado sobre el vínculo de la intendencia con la mutualista, el intendente de Lavalleja dijo que se trata de un fondo de salud que se creó hace 50 años, que está integrado por dos representantes de Adeom, uno por los activos y otro por pasivos, la directora de Higiene y un contador de la comuna, que son quienes “definieron” las prestaciones. En ese marco, aclaró que “no hay un vínculo del intendente con la mutualista” y, por lo tanto, en las negociaciones mencionadas por Aviaga.

A su vez, señaló que sus asesores jurídicos le transmitieron que “lo primero que hay que definir es si hay una inconstitucionalidad”, y que “la Jutep no es para eso”. “Repasamos todos los puntos que está regulando la ley cuando se creó la Jutep, y no hay ninguno que hayamos violado o que hayamos pasado por alto”, aseguró. Sobre el pedido de renuncia a su actividad privada en caso de detectarse una incompatibilidad, Ximénez afirmó que no va a renunciar y que va a “trabajar unos años más” como médico.

Más temprano, el intendente se refirió al tema en una rueda de prensa e informó que cuando se supo el resultado de la elección departamental del año pasado, “con mucha pena”, renunció a su cargo en el Hospital de Lavalleja, “luego de muchos años de trabajo”, ya que “es incompatible tener dos cargos públicos y mantener la actividad en dos organismos públicos”. De todas formas, apuntó que trabaja de forma honoraria en caso de que se lo necesite.

En cuanto a su vínculo con la mutualista, que pertenece a la Federación de Prestadores Médicos del Interior, dijo que “hace muchos años” que trabaja ahí y que “desde hace algunos años” era socio cooperativista, pero que, “pensando que iba a pasar lo que ocurrió”, en referencia a la denuncia, renunció a su condición de cooperativista “hace algunos meses” para “evitar cualquier suspicacia o cualquier duda con el vínculo institucional” que tiene.

“Lamentablemente eso no ocurrió, porque hoy estamos viviendo una denuncia que, hay que aclarar, corresponde al vínculo que tiene la intendencia con un fondo de salud, que son beneficios que tienen los trabajadores activos y pasivos de la intendencia, que fue creado en 1975”, explicó, y resaltó que “lo que hace la intendencia es ser el vehículo para ese fondo, que en su momento se vinculó a la institución de la FEMI por ser el único prestador privado que tiene una asistencia integral con internación, con lo quirúrgico, con todas las prestaciones”. El intendente señaló que el fondo de salud está incluido en el presupuesto departamental.

“Se realizaron enmiendas agregando servicios, pero nunca se modificó la estructura de funcionamiento, y quiero decir que el intendente no participa en la definición de las prestaciones ni tampoco en la contratación”, aseveró. Ximénez remarcó que “nunca” integró el directorio de Camdel ni dirigió la institución.

El intendente consideró que “está claro que hay gente en Lavalleja que no quiere ver un buen gobierno frenteamplista que cambie los destinos de Lavalleja”. “Tenemos un departamento precioso, tenemos muchas cosas para mejorar y para construir un departamento más justo, más equitativo y con más respeto. Tenemos que mirarnos a los ojos los ciudadanos de Lavalleja y ver que este no es el camino”, sostuvo.