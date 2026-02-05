“El interés que los uruguayos tienen sobre la política es muy variado”, afirma un informe de Equipos Consultores, que recoge datos de mediciones de opinión pública sobre el interés de las personas en la política en 2025. De acuerdo con el reporte, 35% tiene interés en la política, al 22% le interesa bastante y al 13% mucho. Los porcentajes son similares en el desinterés y el poco interés: 30% para el primero y 34% para el segundo.

Al desagregar por sexo, el informe indica que los hombres “parecen algo más interesados que las mujeres”: 38% de los hombres muestran interés (24% bastante y 14% mucho), mientras que 32% de las mujeres consultadas están interesadas. Por otro lado, 27% de los hombres no tienen nada de interés, y el porcentaje aumenta a 33% en las mujeres. Los números son similares en cuanto al poco interés: 34% de los hombres y 35% de las mujeres.

Según la edad de las personas consultadas, el interés por la política es menor entre los más jóvenes, que tienen entre 18 a 29 años, que entre quienes son mayores: 32% tiene desinterés, 41% tiene poco interés, y 27% tiene interés (18% bastante y 9% mucho). El interés aumenta conforme la edad es más avanzada: el 35% de las personas de entre 30 y 49 años tienen interés, esto aumenta a 37% en las personas de 50 a 64, y vuelve a aumentar a 39% entre las personas de 65 o más.

La consultora señala que “el efecto es mayor aún cuando se analiza el nivel socioeconómico”. En ese marco, el informe indica que el interés en la política “aumenta directamente en asociación a la estratificación social, con extremos contrastantes”, es decir, que entre los estratos medios altos y altos el interés alcanza el 50% y el desinterés es de 17%. A su vez, la situación es contraria entre los estratos más bajos, que muestran 18% de interés y 47% de desinterés.

La consultora señala que la idea de que las personas “se alejan progresivamente” de la política está presente “hace ya muchos años en la agenda de las élites políticas y académicas a nivel global, y también a nivel local”. De todas formas, “al menos a partir de este indicador, la evidencia para sustentar esa idea no parece tan sólida”.

En ese sentido, en 2025 “el interés en la política cayó comparado con 2024 y también con los años previos”. Equipos plantea la necesidad de tener en cuenta que el último período “fue uno de interés excepcionalmente alto respecto al pasado”, ya que a partir de 2020 la pandemia de covid-19 “generó un contexto en el cual la política resultó más atractiva para muchos ciudadanos”. Con respecto a 2024, indican que ese año, que fue electoral y con el plebiscito de la seguridad social incluido, “fue el año de mayor interés de todo el registro histórico del siglo (con 40% de interés ‘mucho’/‘bastante’), por lo que, si bien hubo una caída con respecto a otros años, se advierte “que se venía de años muy buenos”.

“En cambio, con más perspectiva, los datos actuales de interés en la política aparecen en un plano intermedio. En estos años hubo dos períodos de alto interés en la política: el ya mencionado durante el gobierno de [Luis] Lacalle Pou, y también el primer año del gobierno de [José] Mujica”, explica. En contraposición, destaca que “hubo dos momentos donde el interés en la política fue notoriamente más bajo que el actual: el período de la crisis económica de 2002 durante el gobierno de Jorge Batlle, y el período 2015-2018 durante el segundo gobierno de [Tabaré] Vázquez, en el marco de un conjunto de episodios”, como la renuncia del entonces vicepresidente Raúl Sendic, “que provocaron desencanto ciudadano”.

En conclusión, Equipos señala que si bien el atractivo o interés que la política despierta en los uruguayos “no está en un momento particularmente alto” y “ha caído respecto al pasado reciente”, tampoco “parece estar en un momento excepcionalmente bajo, en una mirada más larga”. “Posiblemente, la percepción extendida sobre una mayor distancia social respecto de la política tenga que ver también, al menos en parte, con cambios en las formas de aproximarse a la política, que, estas sí, han variado mucho en los últimos años”.