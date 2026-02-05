El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, encabezará una gira por Reino Unido entre el 9 y el 13 de febrero para “fortalecer vínculos económicos y financieros”, señala un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El secretario de Estado viajará con la directora nacional de Inversiones, Isabella Antonaccio, el director de Asesoría en Política Comercial, Juan Labraga, y el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil. La visita es en el marco de una invitación de la Embajada de Reino Unido.

De acuerdo con el MEF, la delegación asistirá a reuniones con autoridades del gobierno británico, instituciones financieras, inversores, centros académicos y organismos especializados en infraestructura, innovación y desarrollo sostenible. En ese sentido, la agenda hará énfasis en la “promoción de inversiones, infraestructura, sostenibilidad y cooperación institucional”.

Concretamente, habrá reuniones bilaterales con el subsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Desarrollo, Chris Elmore, y el ministro de Estado en el Departamento de Negocios y Comercio, Chris Bryant.

Sobre la promoción de inversiones e infraestructura, Oddone y los jerarcas del MEF participarán, junto con empresas y especialistas internacionales, en una mesa redonda sobre clima, naturaleza e infraestructura, organizada por British Expertise International.

A su vez, en la agenda hay un encuentro con la National Infrastructure and Service Transformation Authority –una agencia pública que asesora al gobierno británico– para “intercambiar experiencias en materia de infraestructura y transformación de servicios públicos”; y una reunión con expertos vinculados a la empresa Satellite Applications Catapult, dedicada a impulsar la productividad de Reino Unido al ayudar a organizaciones a aprovechar los servicios basados en satélites.

Por último, la delegación del MEF hará una visita a la universidad London School of Economics and Political Science, donde habrá una instancia de diálogo con estudiantes uruguayos que residen en Reino Unido, a través del programa de intercambio Chevening.

El viaje del equipo económico comenzará dos días después de finalizada la misión oficial del presidente Yamandú Orsi a China y de la que, en lugar de Oddone, formó parte el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba.