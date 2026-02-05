Este jueves, en su quinto día de visita en China, el presidente Yamandú Orsi junto con la delegación oficial visitaron el puerto de Shanghái, el más grande del mundo. Según informó Presidencia, Orsi también se reunió con autoridades del gobierno de la ciudad, visitó un mercado y el jardín Yuyuan, de la dinastía Ming (1368-1644), así como el museo Centro de Exhibición de Planificación Urbana, que muestra la evolución de la ciudad de Shanghái. Sobre el final del día, la delegación realizó un recorrido por el río Huangpu.

Por otra parte, Presidencia informó que durante la visita a China la Universidad de la República (Udelar) y la universidad china de Qingdao firmaron tres memorandos de entendimiento para crear un laboratorio conjunto de bionanofarma con miras a impulsar “la modernización de las industrias biofarmacéuticas de ambos países, mediante una plataforma de transferencia de resultados de investigación científica”.

También se creará un laboratorio binacional de inteligencia artificial para investigar patologías orales. La Udelar acordó, además, con la Universidad Agrícola del Sur de China elaborar una estrategia de investigación, innovación tecnológica y gestión del conocimiento para potenciar la seguridad alimentaria Uruguay-China.

En tanto, la Administración Nacional de Puertos (ANP) informó mediante un comunicado que, en el marco de la gira en China, el presidente del organismo, Pablo Genta, junto con el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Mario Piacenza, y el director de Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pablo Porro, fueron recibidos por las máximas autoridades de Shanghai Dredging Company-China Communications Construction Company (SDC-CCCC).

En la reunión se acordó continuar el contrato abierto para el dragado en el puerto de Montevideo, de forma de “disponer de una alternativa para el mantenimiento de las profundidades requeridas en circunstancias en que los medios propios de la empresa no estén operativos o no sean suficientes”, detalló la ANP. Además, la empresa china confirmó que presentará ofertas en la licitación internacional para el suministro de equipos de dragado.

Para este viernes, último día de la visita oficial, está previsto que la delegación asista a la Universidad de Tongji y a un seminario de promoción comercial e inversiones coorganizado por Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, donde expondrá Orsi.