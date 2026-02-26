El domingo se cumple un año desde que asumió el gobierno de Yamandú Orsi, y en ese marco, la consultora de opinión pública Equipos Consultores divulgó un informe sobre la percepción de la gente con respecto a los principales problemas del país.

De acuerdo con el reporte, que analizó el conjunto de encuestas realizadas por Equipos en 2025, el principal problema del país es la inseguridad y fue nombrado por el 49% de los consultados. En segundo lugar se ubica el desempleo con 30%, y en tercer lugar la situación económica 19%.

La educación está en cuarto lugar con 12%, los “problemas sociales” le siguen con 11%, y en menor medida, las personas consideraron como principal problema la droga (8%), el gobierno (6%), la actitud de la gente (6%), la política (5%) y la salud (5%).

Al comparar la evolución temporal de las opiniones de los uruguayos en los últimos diez años, hay “continuidades significativas y algunos cambios”. En cuanto a las continuidades, Equipos indicó que hace una década la inseguridad es la principal preocupación de los uruguayos, que tuvo una excepción “muy coyuntural” durante la pandemia.

“Las referencias a la seguridad como problema suelen incrementarse en los años electorales, y disminuir el primer año de los gobiernos”, señala, y resalta que el nivel de 2025 “fue exactamente igual al de diez años atrás (2015)”, cuando comenzó el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, y fue algo superior al de 2020 en el primer año de Luis Lacalle Pou.

En cuanto al desempleo, Equipos apuntó que es un problema que se mantuvo como “segunda preocupación de los uruguayos” la mayor parte de esta década, y la situación económica “por lo general ha ocupado el tercer lugar”. “Las principales oscilaciones en las dimensiones económicas están asociadas al contexto de pandemia durante el gobierno de Lacalle Pou cuando el ‘coronavirus’ centraba buena parte de la preocupación nacional”, marca.

Con respecto a los otros problemas mencionados, dos de ellos mostraron “cierto crecimiento” en los últimos años, en el sentido de que en los últimos cinco años las referencias a la “droga” y a “problemas sociales”, que “solían ser respuestas marginales”, “han terminado consolidando niveles cercanos al 10% de las menciones”.

En suma, la consultora concluyó en que si bien, en términos generales, se puede hablar “de cierta estabilidad en la estructura de percepciones de los uruguayos sobre los problemas del país”, también “hay ciertos cambios que son atendibles, tanto en las magnitudes de los problemas del país, como en el surgimiento de temas nuevos”.