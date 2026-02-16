En setiembre de 2025, la Intendencia de Montevideo anunció 16 acciones para mejorar la movilidad del departamento vinculadas a pautas de adaptación, fiscalización, ordenamiento y coordinación. En ese marco, el domingo 15 quedaron operativos nueve puntos más de fiscalización de transporte de carga, según informó la comuna. Actualmente, hay 23 puntos en total.

Este sistema, por medio de cámaras, controla que los vehículos de carga con peso bruto máximo autorizado mayor a 24 toneladas cuenten con permiso de circulación para la zona indicada. El mecanismo detecta las matrículas asociadas a los vehículos de carga, identifica si se trata de un vehículo con un peso bruto máximo autorizado mayor a 24 toneladas y, si es así, verifica si cuenta con la solicitud de circulación previamente gestionada. En caso de no contar con una, se deriva al Centro de Gestión de Movilidad, donde el personal inspectivo valida la contravención de tránsito.

Los vehículos afectados al transporte de carga, cuya tipología no tenga autorización para circular por determinadas zonas según la normativa vigente, deben gestionar previamente la solicitud para cada desplazamiento.

Los nueve puntos instalados están en: