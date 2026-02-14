La decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama Shipyard, confirmada este viernes en conferencia de prensa por el presidente de la República, Yamandú Orsi, no sólo provocó la reacción de los principales dirigentes del Partido Nacional. El presidente de Cabildo Abierto (CA), el exsenador Guido Manini Ríos, reclamó a través de un posteo en X que, si efectivamente “hubo corrupción en el proceso de adjudicación a Cardama”, entonces, “que los responsables terminen presos”.

De lo contrario, si con la finalización del contrato firmado por la anterior administración para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada “se difamó y se actuó con ligereza, provocando pérdidas millonarias al Estado uruguayo”, entonces, “que quienes impulsaron todo esto asuman sus responsabilidades civiles y penales”, manifestó el excomandante en jefe del Ejército. “Confiamos en que no se trate de una mezquina jugada política”, escribió.

En entrevista con radio Monte Carlo, Manini Ríos dijo que, en su posteo, intentó expresar “el sentimiento de todos los uruguayos de que esto no termine como tantas otras cosas, que terminan sin ningún responsable”. A modo de ejemplo, mencionó los “centenares de millones de dólares” que en su momento perdió Ancap, así como la apuesta por “una regasificadora que nunca produjo un centímetro de gas”.

“Yo lo que digo en ese posteo es lo que siente hoy cualquier ciudadano uruguayo. Si hubo corrupción que se vaya a fondo y que termine preso el que sea, del partido que sea”, subrayó el líder de CA. Del mismo modo, afirmó que, si lo que se pretende con la rescisión del contrato es “ensuciar para lograr puntos o votos para el año 29”, en ese caso, “los que impulsan esta jugada política que se hagan responsables y paguen civil y penalmente lo que tengan que pagar”.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por parte del gobierno para dar por terminado el acuerdo alcanzado en la anterior administración, Manini Ríos manifestó: “Lo que es claro es que esta empresa ha hecho cosas que no se hacen, [cosas] que no las hace nadie, es decir, presentar avales falsos, que no son reales, es gravísimo. A cualquier empresa en el Uruguay que licita con el Estado le piden avales y se los controlan, y no se aceptan si no son reales”.

En ese sentido, para el exsenador cabildante, “hay razones, sí, para la rescisión”; no obstante, dijo que “también podría haber sido otra la actitud, si se hubiera querido”.

“Entiendo que el riesgo de seguir pagando y seguir perdiendo es muy real; cualquiera con sentido común se da cuenta de que, si hoy son 30 millones lo que vamos a perder seguramente, porque ya se pagaron, si se seguía pagando el agujero podía ser más grande”, agregó.

Consultado sobre la intención del Partido Nacional de crear una comisión investigadora en el Parlamento por este tema, Manini Ríos afirmó que CA “siempre” es partidario de las comisiones investigadoras. “En alguna ocasión hemos pospuesto la votación, pero nunca negándonos a la votación”, resaltó.

En este caso particular, dijo que CA daría sus votos para crear una comisión investigadora, siempre y cuando “se investigue todo”. “No un pedacito de la historia”, sino “la historia completa”, señaló. “Nosotros estamos totalmente de acuerdo que haya una [comisión] investigadora. Y vuelvo a repetir: si se determinan responsabilidades, que se vaya con todo a fondo y que paguen -con lo que sea, con cárcel, con sus recursos- todo el daño que se le está haciendo hoy al Uruguay”, manifestó.

Con respecto a la adquisición de las patrullas oceánicas, Manini Ríos dijo que “el verdadero monte -no el árbol, el monte- es que las patrulleras se incorporen de una vez por todas a la Armada”, porque “cada año que pasa sin las patrulleras perdemos más plata que todo el negocio este, que esos 80 y pico millones de euros”.