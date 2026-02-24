La Mesa Política del Frente Amplio (FA) recibió en la tarde de este lunes al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y al presidente de OSE, Pablo Ferreri, para que explicaran la reciente resolución del gobierno de ratificar el gasto asociado a la renegociación del proyecto Neptuno, luego de que el Tribunal de Cuentas (TC) –con una votación dividida– observara la modificación del contrato contraído originalmente entre el consorcio privado Aguas de Montevideo y el gobierno anterior para la construcción de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí.

Al término de la reunión, Ortuño dejó claro que se plasmó ante el órgano político partidario la “importancia” del proceso llevado adelante para cumplir con el programa del partido del FA. En ese sentido, el ministro sostuvo que las decisiones tomadas tienen a priori un “fuerte respaldo técnico”, en línea con asegurar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana.

Más allá de las obras en Aguas Corrientes (comprendidas en la renegociación), recordó que también está prevista la construcción de la represa de Casupá y otras obras sobre el arroyo Solís Chico.

Con respecto a la renegociación del acuerdo, el ministro de Ambiente planteó que también implica una “conveniencia” desde el punto de vista económico, dado que conlleva “un ahorro de 151 millones de dólares”. Ya entrando en la observación que hizo el TC, Ortuño aclaró que el fallo no cuestiona “los fundamentos”, “la conveniencia técnica” o la “conveniencia económica” del conjunto de obras que se encuentra comprendido en la renegociación. Por el contrario, el órgano de contralor plantea diferencias con relación “al objeto” que se comprende en la nueva versión del contrato.

Más allá de lo planteado por el TC, el jerarca sostuvo que desde el Poder Ejecutivo entienden que se cuenta con los “fundamentos jurídicos” para avanzar en la reformulación del proyecto Neptuno. Recordó que la reiteración del gasto por parte del gobierno es un “mecanismo que es corriente en la administración pública”, que “habilita al gobierno a avanzar”. En cuanto al respaldo jurídico, el ministro detalló que la renegociación cuenta con cinco informes favorables de “especialistas en derecho administrativo”.

Según el responsable de Ambiente, estos catedráticos “establecieron con claridad que la renegociación se ajusta a derecho y que las obras se encuentran dentro del objeto del contrato”. “Lo más importante es que el objeto del primer contrato planteaba la construcción de una planta potabilizadora, la construcción de una tubería y una toma de agua, estos elementos se mantienen”, concluyó el jerarca.

Las otras obras

En cuanto a la represa de Casupá y la persistencia de cuestionamientos al respecto por parte de la oposición y algunos productores de la zona, Ortuño reiteró que “está recomendada por diversos informes técnicos”. Asimismo, recordó que “el mismo informe técnico” del gobierno anterior, donde se fundamentaba la realización de Arazatí, también recomendaba “construir una reserva de agua dulce como Casupá”.

Más allá de eso, la autoridad ministerial dejó claro que la cartera que encabeza “está realizando la actualización de los estudios de impacto” para eventualmente llevar adelante las “medidas de mitigación correspondiente”. Agregó que OSE está haciendo lo propio y que el Ministerio de Ambiente además está “recurriendo al asesoramiento de la Universidad de la República y de expertos internacionales” a través de consultorías.

Por último, Ortuño recordó las obras anunciadas en el arroyo Solís Chico y remarcó que estas fueron “valoradas” en el marco de la Mesa Política del FA, dado que permitirán llevar agua potable a zonas de la Costa de Oro que “en pleno siglo XXI” no cuentan con ese servicio.

En definitiva, el ministro dejó claro que este año se espera dar inicio a las obras vinculadas a la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, y en 2027 a lo relativo a la represa de Casupá. De todas formas, remarcó que estos plazos se pueden modificar “en función de los resultados de los estudios técnicos y de las autorizaciones ambientales”.