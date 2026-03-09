El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, visitó la diaria Radio y, entre otros temas, se pronunció sobre el proyecto de transformación en la movilidad metropolitana que persigue el gobierno. Dijo que, aunque los problemas en movilidad son jurisdicción de las intendencias, el gobierno central “entendió que quería colaborar” con las administraciones del área metropolitana “para ayudar a resolver un problema que es evidente: tenemos un sistema de transporte que es lento, es caro y es malo”, sostuvo.

En línea con lo anterior, a través del presupuesto se creó la Agencia de Transporte Metropolitano que centralizó “un conjunto de competencias de los gobiernos departamentales” y, repasó Sánchez, se está trabajando en la arteria este por Avenida Italia —donde hay más vehículos privados— y la arteria de 8 de Octubre —donde hay más pasajeros del transporte público—.

Un primer consenso es emplear ómnibus articulados (BRT, bus rapid transit) porque de los estudios “se entiende que es una muy buena opción” y un segundo acuerdo es “generar una especie de nodo muy importante en Tres Cruces”, donde “no hay más remedio que hacerlo bajo tierra”, acotó. “En donde no hay todavía consenso es si luego de Tres Cruces hacia la Plaza Independencia el camino es un tranvía, el camino es continuar con un BRT por arriba o un BRT donde se genera el soterramiento de todo 18 de Julio”, listó.

Un argumento a favor del soterramiento, dijo Sánchez, es “la cantidad de movilizaciones que tenemos en 18 de Julio”. “Hoy, si tenemos un corte porque hay una manifestación, los ómnibus que conocemos comúnmente se van por las vías paralelas. Si tienes un tranvía no podés ir por las vías paralelas y si tienes un BRT que lleva 200 personas y es bastante grande, no dobla por las esquinas”, informó. Otro es que de forma subterránea se invierten 7 minutos entre Plaza Independencia y Tres Cruces, mientras hoy el trayecto tiene una duración de 21 y, con movilizaciones, supera los 30.

“No vas a prohibir las movilizaciones en 18 de Julio, pero si tenés un sistema que va por arriba no se puede trancar porque es el único que tenés. Este es el debate que están teniendo hoy los técnicos”, aseveró. Otro eje son las “distorsiones”: “Obras de esta naturaleza que es necesario hacer, el eventual túnel de 18 de Julio, ¿cuánto va a demorar su construcción?”, se preguntó. Además, Sánchez dijo que “todos coincidimos” en que no se puede llegar a 2029, las próximas elecciones, y “no tener resuelto el sistema de transporte metropolitano”, por lo que agregó que en su visión “la solución es el túnel” pero “hay que ver hasta dónde” en términos de distancia.

Consultado sobre la definición, dijo que “este mes hay una decisión” y “en marzo se resuelve cómo va a ser”, además de que en este Consejo de Ministros “probablemente se presente algún tipo de información que se estuvo solicitando” aunque, por la carga de la agenda, “seguramente no se pueda abordar en profundidad”: “Lo cierto es esto, en marzo tiene que quedar resuelto cuál es el proyecto”, sentenció.

“Lo que se haga obviamente va a estar sujeto a la crítica, pero hay que poder transmitirselo a la gente” y eso “va a permitir que la gente diga ‘bueno, está bien, estoy dispuesto a que me tengan levantada la calle un año pero después voy a tener una calle maravillosa, un parque y disfrutar eso’. El problema es cuando dices que va a demorar un año y demora cinco”, condensó.

Caída en la desaprobación

Algunas encuestas recientes consignaron una caída en la aprobación del gobierno. Ante esto, Sanchéz tiene una lectura en dos ejes: cree que no lograron colmar las expectativas frenteamplistas porque “hicimos poco, tenemos que hacer más, y lo que hacemos lo tenemos que comunicar mejor”. Por otro lado, exhortó a poder “contextualizar donde están los problemas y contextualizar cuales son las orientaciones”, ámbito donde deberán “discutir mucho con los frenteamplistas” para expresar “qué cosas se van haciendo que están dentro del programa del Frente Amplio y que un programa no se puede aplicar en 365 días, menos en un gobierno al que le faltan votos en el Parlamento”.

Al margen de lo anterior, sostuvo que decisiones como “duplicar la cantidad de comedores de los gurises de secundaria” o “ir a 70.000 becas en secundaria” son “medidas de izquierda”. “Cuando salís a la calle y ves que todavía no pudimos resolver las personas en situación de calle, naturalmente decís ‘che, ¿cuáles son los cambios que estás haciendo?’ y esas son las grandes reformas que hay que ir. Ahora, poner un presupuesto donde el 40%, y en el quinquenio van a ser 350 millones de dólares destinados a la primera infancia, yo creo que es una gran orientación”, indicó.

El impuesto al 1%

Consultado sobre si implementar el impuesto al 1% que impulsa el PIT-CNT habilitaría más recursos con ese fin, respondió que “no está claro cuánto se puede recaudar” y destacó que el gobierno “hizo una reforma que le cobra a las trasnacionales”, con lo que recaudará 600 millones de dólares.

“Ahí están verdaderamente los poderosos. Además, estableces un aumento de la carga impositiva para aquellas operaciones que se realizan a nivel internacional de residentes uruguayos que antes no tributaban y eso te permite recaudar 600 millones de dólares, me parece que la discusión es ‘pero no hiciste esto que te dijo el PIT-CNT’ y me parece que eso es un error de percepción de los frenteamplistas”, indicó.

“¿El gobierno está haciendo todo bien? No, yo soy el primero en ser autocrítico de que nos faltan hacer cosas. Ahora, también quiero discutir esto con mis compañeros porque lo que no puedo entender es que hayan frenteamplistas que hayan votado por este gobierno y no sientan que lo que está haciendo este gobierno en términos de atender la pobreza infantil y atender las situaciones de mayor emergencia, no sientan que para eso lo votaron”, cerró.