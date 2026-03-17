La comisión especial del Parlamento que tiene a estudio el proceso de compra de las patrullas oceánicas recibió el lunes al director general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional durante parte del gobierno frenteamplista, Hernán Planchón. Asimismo, los legisladores analizaron el informe jurídico que había sido encargado para definir las potestades de la comisión, que técnicamente no es una comisión investigadora. Está previsto que la próxima sesión de la comisión sea después de la Semana de Turismo, cuando se dará por finalizado el estudio del período 2010-2019 y se empezará a evaluar el período 2020-2024.

El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a la diaria que el aspecto central de la comparecencia de Planchón estuvo en el hecho de que el exjerarca “encabezó” tres viajes a distintos astilleros. El primero de ellos se realizó en 2013 y tuvo como destino Francia. En 2015 fue a China y en 2016 visitó Alemania, concretamente el astillero Lürssen.

Según Abdala, el exjerarca dijo que los viajes fueron financiados por “las propias empresas”. Más allá de los viajes, Abdala se detuvo en el hecho de que durante los gobiernos frenteamplistas “no se avanzó en ningún sentido” en materia de adquisición de las patrullas oceánicas para la Armada Nacional.

Abdala dijo que en la comisión Planchón manifestó que en su momento “se analizó la posibilidad” de asignar recursos para esto en la ley de presupuesto, pero finalmente se “descartó” luego de que el entonces ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, indicara que había dificultades desde el punto de vista fiscal.

Por su parte, el diputado frenteamplista Joaquín Garlo dijo a la diaria que la exposición de Planchón fue “muy clara en cuanto a los procedimientos”. Señaló que la misma estuvo en línea con lo que ya expresaron ante la comisión los excomandantes en jefe de la Armada acerca de la elaboración de “informes técnicos en base a astilleros con experiencia probada”.

“La oposición está tratando de comparar un proceso con otro”, afirmó Garlo. A su modo de ver, “lo interesante” del proceso que realizaron la Armada y el gobierno entre 2010 y 2020 está en que “valoraron posibilidades” de “embarcaciones que estaban siendo utilizadas por distintas Armadas del mundo”. En cuanto a los tres astilleros de Francia, Alemania y China, apuntó que estos “fueron los tres primeros seleccionados por la Armada en función de aspectos estrictamente técnicos”.

Las discusiones formales

Con respecto a la documentación que enviará a la comisión el Poder Ejecutivo, Abdala puntualizó que se trata de material necesario para “poder avanzar” en la segunda parte de la investigación. Garlo, en tanto, aseguró que el material estará llegando al Poder Legislativo “en las próximas horas”.

Por otra parte, oficialismo y oposición coinciden en el contenido del informe jurídico sobre las potestades de la comisión. “La comisión no tiene la naturaleza jurídica de ser una investigadora, pero tiene fines de investigación y puede avanzar en ellos sin ninguna dificultad”, señaló Abdala. “Tiene facultades y fines de investigación otorgados por la Asamblea General y la posibilidad de manejar la información con carácter de reservada o secreta en los casos que corresponda”, añadió Garlo.

No obstante, Abdala dijo que todavía falta definir a la interna de la comisión algunos “aspectos del funcionamiento”, como por ejemplo si los asesores de los convocados pueden participar en las comparecencias.

Según supo la diaria, el diputado cabildante Álvaro Perrone volvió a poner el lunes sobre la mesa las limitaciones de la comisión. Sin embargo, Perrone desistió de impulsar la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, como había planteado días atrás.

Hace algunos días se conoció la negativa a comparecer de manera presencial del exdirector de material naval de la Armada Nacional Jorge Jaunsolo, quien trasladó su disposición a responder por escrito. Según supo la diaria, en la comisión se accedió a este planteo. Los legisladores de la oposición ya presentaron un cuestionario para Jaunsolo, en el que se consulta sobre la selección que se hizo para visitar al astillero alemán Lürssen.