El Senado aprobó este miércoles, solo con los votos del oficialismo, la declaración que presentó el Frente Amplio (FA) en rechazo a la profundización del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. La decisión de la bancada oficialista de tratar el asunto de forma grave y urgente fue cuestionada por la oposición, desde donde acusaron al FA de querer distraer la atención por la “caída libre” del gobierno en las encuestas de aprobación y de estar “desconectado de la realidad”. La bancada opositora terminó retirándose de sala, por lo que la declaración fue aprobada 17 en 17, con los votos del oficialismo.

El primero en fundamentar su voto negativo al tratamiento de la moción como grave y urgente fue el nacionalista Sebastián da Silva, quien afirmó que en el gobierno “no se dan cuenta de que una cosa tan colgada de los pelos como distraer la atención con urgencia del Senado de la República con este tema de Cuba es lo que los hace bajar en la aprobación”. “Están viviendo en los años 60 y nadie entiende todavía el porqué. ¿Por qué el gobierno nos obliga a perder el tiempo hablando de Cuba?”, criticó el legislador, que varias veces fue silenciado por la mesa por hacer alusiones políticas.

“Solo al gobierno de Yamandú Orsi se le ocurre que lo de Cuba es grave y urgente. Al Frente Amplio de Fernando Pereira se le ocurre que esto es grave y urgente”, lanzó Da Silva, pese a los llamados de atención de la presidenta de la cámara, Carolina Cosse. “Solo a Marcelo Abdala [presidente del PIT-CNT] se le ocurre. Váyanse a Cuba de una vez. Váyanse a ver cómo proliferan las mieles del comunismo cubano”, expresó, antes de ser nuevamente silenciado.

Por su parte, el también nacionalista Javier García afirmó que las diferencias con la moción son de “forma y de fondo”, porque no hay “un uruguayo que pueda estar de acuerdo con que el Senado de la República se detenga por horas hoy porque una declaración sobre Cuba es un tema grave para Uruguay, y mucho menos urgente”. “El oficialismo está desconectado de la realidad, lo digo con respeto, pero con lealtad. No entendió cuáles son las gravedades y las urgencias que tiene Uruguay”, sostuvo, y mencionó entre esas urgencias las “inversiones que se van” y los “uruguayos que se quedan sin laburo”.

En la misma línea, el colorado Pedro Bordaberry dijo que votó negativamente la moción de urgencia por tener “otras prioridades”, porque “Uruguay está pasando por un momento duro en varias áreas: en el área de la seguridad ni que hablar, en el área del trabajo, de la economía, y me parece que no deberíamos detenernos en el Senado en estos momentos a discutir algo que, además, sabemos que va a dividir”, argumentó.

El también colorado Andrés Ojeda apuntó que se trata de la declaración “más picapleito” que podía presentarse y criticó que “no es racional, no es razonable y, sobre todo, no es conveniente, en un Uruguay que cuenta los muertos de febrero en manos del narcotráfico por decenas, estar hoy dedicándole estas horas a esto”. “Yo no sé, francamente, si tendrá que ver con la caída libre del gobierno en las encuestas, que es dura; no sé si la manera de revertirlo es hacer declaraciones sobre Cuba”, reflexionó.

“La distancia que existe entre Cuba y Uruguay es una distancia geográfica, pero hay mucha cercanía”

Desde el oficialismo, la primera en argumentar su voto favorable fue la senadora Liliam Kechichian, quien marcó la “pérdida de tiempo” que implica debatir “qué cosas se pueden discutir en el Parlamento y cuáles no”. “En plena pandemia estuvimos horas discutiendo la invasión de Rusia a Ucrania, con florcitas, con banderitas, con una cantidad de cuestiones que se plantearon acá en el Parlamento”, ejemplificó.

Para Kechichian, “lo peor de todo es que no leyeron la propuesta: acá no estamos hablando del gobierno de Cuba, estamos hablando de algo que Uruguay ha hecho toda la vida, que es votar en contra del bloqueo en las Naciones Unidas [ONU], que ahora se profundiza”. En ese sentido, continuó: “Lean si quieren ser serios, y no me vengan a hablar de las encuestas, porque las encuestas a la Coalición Republicana le dan mucho peor que al gobierno”.

“La verdad, estoy asombrada de que no podamos estar unidos ante una agresión unilateral que un país como Estados Unidos le está haciendo a Cuba, creando una crisis humanitaria que merece nuestro repudio”, lamentó la senadora.

Por su parte, Cosse basó su voto afirmativo “fuertemente” en el último párrafo de la declaración, que señala: “Se pueden tener grandes diferencias con una forma de gobierno, se puede reclamar otro tipo de gobernanza y mayores libertades, pero eso no puede justificar la adopción de medidas coercitivas unilaterales de alcance extraterritorial que terminan funcionando con un castigo colectivo contra el propio pueblo que se pretende ayudar”.

Entrada la sesión en la discusión de la moción en sí misma, desde el oficialismo se destacó la relación entre el pueblo uruguayo y el cubano, y las acciones de solidaridad de este último a lo largo de la historia. El senador Daniel Caggiani consideró que sí son “un tema urgente las consecuencias humanitarias” del bloqueo y, por tanto, “sí es urgente que el Senado de la República pueda expresarse, no porque sea el problema más urgente que tenga Uruguay”, sino porque “desde 1960 existe un embargo hacia el pueblo cubano que no le ha permitido desarrollarse, con todas las consecuencias que ha habido a lo largo de su historia”.

Además, “las consecuencias de este bloqueo y estas decisiones unilaterales que han agravado la situación humanitaria en Cuba también las viven los familiares de los más de 12.000 cubanos que están en Uruguay”, señaló Caggiani. “La distancia que existe entre Cuba y Uruguay es una distancia geográfica, pero hay mucha cercanía, no solamente por los más de 12.000 cubanos y sus hijos que están viviendo aquí en Uruguay, también sus peripecias, sino también porque, en realidad, Cuba ha sido notablemente solidario con Uruguay”, expresó.

La senadora Blanca Rodríguez apuntó que “todo indica” que, en Cuba, se quiere hacer caer el régimen político “por hambre”, y preguntó: “¿El objetivo es, entonces, que ciudadanos famélicos hagan caer un gobierno?”. “La idea de que los ciudadanos cubanos tengan que elegir ahora en esa vieja consigna de la revolución, patria o muerte, solamente muerte”, cerró.

El senador Óscar Andrade cuestionó a la oposición por que “en un momento tan crucial nos hayan dejado solos”. En la misma línea, el senador Nicolás Viera sostuvo que el Senado vive “un momento lamentable” y apuntó contra la oposición: “Quienes dicen hablar en nombre de la democracia y de la libertad plantearon una serie de verdades propias y se fueron sin que pudiésemos dialogar, intercambiar y parlamentar, que es a lo que venimos”, actitud que calificó de “absolutamente antidemocrática”.