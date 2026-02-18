Este miércoles, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó una moción para que sea tratada en la Comisión de Asuntos Internacionales, en la que expresa “su profunda preocupación y rechazo ante la orden ejecutiva estadounidense que impone un bloqueo de combustible a Cuba”.

En el escrito, los senadores oficialistas sostienen que “esta medida, que profundiza el bloqueo económico, comercial y financiero establecido contra Cuba” no solo “es grave es grave por constituir una nueva violación del derecho internacional, sino, sobre todo, porque provocará serias y previsibles consecuencias humanitarias, al afectar servicios esenciales como la generación de electricidad, el transporte público, la producción de alimentos, refrigeración y distribución de alimentos y la atención hospitalaria”.

Además, expresan que, “como lo señalaron recientemente expertos independientes de Naciones Unidas”, caracterizar a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y acusar al país de apoyar a “grupos terroristas transnacionales” carece de credibilidad “y parece estar diseñado para justificar el uso de poderes extraordinarios y coercitivos”.

Al final de la moción, los senadores del oficialismo señalan que “se puede tener grandes diferencias con una forma de gobierno, se puede reclamar otro tipo de gobernanza y mayores libertades, pero eso no puede justificar la adopción de medidas coercitivas unilaterales de alcance extraterritorial, que terminan funcionando como un castigo colectivo contra el propio pueblo que se supone se pretende ayudar”.

El senador del FA Daniel Caggiani dijo en rueda de prensa que presentaron esta moción porque entienden que “es importante que el Senado se pueda expresar ante la grave situación humanitaria que está viviendo Cuba”. “Hace mucho tiempo hay una situación de bloqueo financiero y económico a la isla, que no le ha permitido poder tener un adecuado desarrollo económico. Eso, junto con el impacto de la crisis sanitaria y, últimamente, con las decisiones unilaterales del gobierno de Donald Trump de aumentar el bloqueo, sin duda está generando una situación bastante compleja”, sostuvo.

Caggiani dijo que también es importante ver cómo se puede lograr que haya ayuda humanitaria para Cuba. Puso como ejemplo que los gobiernos de México y Chile “han intentado ayudas en ese sentido”, por lo tanto, “sería importante que Uruguay también pueda ayudar, con leche en polvo, algo que permita por lo menos transitar esta situación”.