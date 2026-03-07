Las autoridades del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM) presentaron este viernes ante la Junta Departamental los lineamientos de su plan estratégico, en el marco del tratamiento del presupuesto de la comuna capitalina.

Según informó la Intendencia de Montevideo, el presupuesto global asignado al Departamento de Movilidad para este año es de 3.641 millones de pesos, incrementándose en los años siguientes hasta alcanzar los 3.682 millones de pesos en 2030.

El director de Movilidad de la IM, Germán Benítez, expresó este viernes en una rueda de prensa que en la Junta Departamental “se realizó una presentación sobre cuáles son las principales iniciativas que se implementarán en este periodo”, entre las cuales se incluye “un plan de inversiones del entorno de 57 millones de dólares en lo que es infraestructura vial, a lo cual se le van a sumar unos 360 millones de pesos de señalización y demarcación”.

“Este paquete de obras está concentrado en mantener la red vial existente, que se entiende que tiene problemas de mantenimiento, además de otras iniciativas. Se realizará una inversión en la instalación de refugios nuevos, en las paradas de ómnibus; vamos a invertir 185 millones de pesos, unos cinco millones de dólares aproximadamente, en ciclovías y bicisendas. Es un plan muy desafiante para este quinquenio”, manifestó el jerarca.

Si bien señaló que en materia de recursos “siempre se precisa más”, Benítez afirmó que el presupuesto elaborado por la comuna capitalina “es más que adecuado para los desafíos que hay por delante”.

El jerarca señaló que las obras comprenden los ocho municipios de la capital, aunque apuntó que actualmente se necesita “mucha infraestructura en la periferia”. “Se está concentrando una parte importante de las obras en los cuatro municipios de la periferia, entendiendo que hay que actuar rápidamente sobre aquellos pavimentos que están en estado regular y malo para mejorar la movilidad de la comunidad”, expresó.

Con relación a la vialidad, está previsto que durante el quinquenio se destinen 2.278 millones de pesos en acciones de reconstrucción, recuperación y mantenimiento, los cuales se distribuirán de la siguiente manera: 658 millones de pesos en pavimentos de hormigón; 677 millones de pesos en pavimentos asfálticos; 508 millones de pesos en pavimentos económicos; 406 millones de pesos en bacheo asfáltico superficial; y 29 millones de pesos en reparación de estructuras.

La Intendencia de Montevideo informó además que se construirán dos terminales en la avenida de las Instrucciones: una en la intersección con Mendoza y otra en el cruce con Belloni. También se instalarán 390 nuevos refugios peatonales en toda la ciudad, con una inversión de 211 millones de pesos.

Por otra parte, “se continuará con los subsidios destinados a estudiantes, jubilados y usuarios frecuentes, así como el apoyo a sectores vulnerables (a través de los planes Tarjeta Uruguay Social) y la adopción y uso de elementos de confort, con una erogación cercana a 280 millones de dólares en el quinquenio”, informó la comuna capitalina.