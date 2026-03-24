Este martes a las 15.00 el presidente de la República, Yamandú Orsi, volverá a recibir en la Torre Ejecutiva a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y a los intendentes Mario Bergara (Montevideo) y Francisco Legnani (Canelones). El objetivo de la reunión es “ir redondeando” el proyecto de reforma del sistema de transporte metropolitano, según señaló Orsi este lunes en una rueda de prensa.

En el Poder Ejecutivo aspiran a cerrar los detalles de la reforma antes de que termine marzo, es decir, en los próximos diez días. Sin embargo, todavía persisten algunas diferencias entre el MTOP y la comuna capitalina, sobre todo con relación a la construcción de un túnel en la avenida 18 de Julio, que, mediante un “nodo” a instalarse en la zona de Tres Cruces, se conectaría con los dos corredores metropolitanos de 8 de Octubre y avenida Italia.

El fin de semana, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas divulgó un informe en el que se analizan tres opciones de transporte: ómnibus de tránsito rápido (BRT), tren ligero (LRT) y metro ligero. El estudio, realizado por las empresas Redes México-Redes Brasil-AIC Economía & Finanzas, concluye que “las alternativas soterradas representan una ventaja técnica”.

En la Intendencia de Montevideo, no obstante, existen reparos a la construcción de un túnel sobre la principal avenida de la capital, entre otras cosas, debido a las consecuencias que tendría la obra desde el punto de vista de la actividad económica de la zona.

Según supo la diaria, en la última reunión, que tuvo lugar el jueves en la Torre Ejecutiva, Bergara planteó que la comuna capitalina está trabajando en un informe con una propuesta alternativa al túnel. Está previsto que el intendente de Montevideo presente ese documento este martes en la reunión con Orsi, Etcheverry y Legnani.

Consultado al respecto, Orsi manifestó: “Estamos analizando alternativas a las que nosotros planteamos”. De todos modos, destacó que entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales involucrados hay “unanimidad y acuerdo absoluto en gran parte de la obra”, que será financiada mediante préstamos internacionales. “Falta definir cuál es la modalidad más conveniente para el centro de la ciudad, y eso es lo que vamos a ver mañana con el intendente de Montevideo”, agregó el mandatario.

Orsi apuntó que la decisión final en torno al proyecto depende de la “viabilidad” de la propuesta que entregue este martes la Intendencia de Montevideo, “si es posible o no y qué dificultades puede tener una alternativa a esa idea de soterramiento”. “Veremos, mañana analizaremos la propuesta y veremos si lo resolvemos o si nos damos un tiempo más; supongo que mañana podremos ir redondeando”, expresó.

Con todo, el presidente afirmó que “la obra más importante, o por lo menos la que va a llevar más tiempo, en cualquiera de los escenarios”, será el intercambiador proyectado para la zona de Tres Cruces, “porque es ahí donde se genera el nodo articulador de todo el sistema, 8 de Octubre, avenida Italia, y después la entrada al centro, pero no solo la entrada al centro, [sino también] la salida por bulevar [Artigas]”. “O sea, es la obra más compleja, la que va a llevar más tiempo, en cualquiera de los escenarios”, añadió.