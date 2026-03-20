Este jueves, en la Torre Ejecutiva, el presidente Yamandú Orsi se reunió con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y los intendentes Mario Bergara (Montevideo) y Francisco Legnani (Canelones), por el proyecto del túnel por 18 de Julio. Según pudo saber la diaria, en la reunión se manejaron dos alternativas al proyecto, que ambos intendentes evaluarán, y la semana que viene los jerarcas se reunirán otra vez para seguir intercambiando sobre el tema.

A su vez, los participantes de la reunión recibieron una carta del Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana, un “colectivo apartidario constituido por ciudadanos interesados en analizar y seguir el proceso de definición del proyecto de reestructura del transporte metropolitano impulsado por el gobierno nacional”.

En la carta señalaron que, “dado el alcance y el impacto territorial, social y urbano que este proyecto puede tener en Montevideo y el área metropolitana, es imprescindible que su desarrollo contemple instancias de información y participación ciudadana”. “La participación no debe ser entendida solo como un requisito formal, sino también como componente de calidad democrática. La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (18.308) reconoce a la ciudadanía como sujeto de derechos territoriales (artículo 6, derechos territoriales de las personas). La participación popular obligatoria establecida por ley fortalece, además, la legitimidad de las decisiones de inversión con fondos públicos”, señalaron.

Desde el foro agregaron que, “ante la aparente inminencia de una decisión que determinaría la definición del proyecto”, exigen que “se habiliten de inmediato las instancias de participación ciudadana que se consagran en la legislación vigente”.

“En tiempos de inestabilidad planetaria, y en un país de escasos recursos que no puede atender adecuadamente necesidades básicas para un alto porcentaje de su población, parece imprescindible actuar con la máxima responsabilidad y prudencia ante esta posibilidad de endeudamiento que pagaría toda la ciudadanía. El pueblo uruguayo tiene el derecho de participar y posee instrumentos democráticos que respaldan este derecho”, finalizó el colectivo.