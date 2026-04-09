Este jueves a las 11.00 en el Senado, la oposición interpelará al titular del Ministerio del Interior (MI), Carlos Negro, por la situación de la seguridad, con el colorado Pedro Bordaberry como miembro interpelante. “La seguridad no admite demoras”, dijo el senador.

“Con respeto, altura y firmeza, vamos a reclamar respuestas y aportar soluciones para mejorar la seguridad de los uruguayos”, escribió este miércoles de tarde Bordaberry en su cuenta de X, y adelantó que presentó un proyecto de ley que “penaliza y agrava los delitos cometidos por organizaciones criminales”, porque “el crimen organizado es uno de los mayores flagelos que hay en el país”.

Hace un mes, cuando Bordaberry, acompañado por varios senadores de la coalición, anunció la interpelación, adelantó varios de los ejes temáticos que tocará en la sesión. Uno fue, justamente, la “evolución del crimen organizado en el país, la dinámica territorial de los homicidios y de la violencia en barrios”, así como la “presencia de organizaciones criminales transnacionales y estrategias adoptadas para el control efectivo del territorio y la protección de la población”. También la “situación actual del sistema penitenciario”, la evolución de la población privada de libertad, las condiciones operativas, “políticas de rehabilitación y reincidencia, funcionamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación [INR] y estado de los procesos institucionales y reformas anunciadas en esa materia”.

Una fuente blanca señaló a la diaria que este jueves, antes de la interpelación –a las 9.30– habrá una reunión de la bancada de senadores de la Coalición Republicana para escuchar a Bordaberry y ver qué es lo que quiere plantear, aunque la fuente aclaró que, “obviamente”, los nacionalistas van a seguir la línea del senador colorado, pero el abordaje sobre la seguridad en la interpelación será, “más que nada, de sentido común”.

El oficialismo y su tranquilidad

“Nosotros estamos absolutamente tranquilos respecto a la interpelación”, dijo a la diaria el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta. Subrayó que esa tranquilidad se debe a que evaluaron “todo el accionar del MI desde el primer día de la gestión”, y señaló que lo destaca porque algunos dirigentes de la oposición sostienen que “hasta que no apareció el plan” de seguridad del gobierno, “no hicieron nada”. “Creemos que ha sido una gestión muy satisfactoria en el primer año. Eso se puede constatar en la baja de algunos delitos, básicamente de los delitos contra la propiedad, lo que se vio en la encuesta de victimización”, subrayó.

Además, Brenta aseguró que “ha habido cambios importantes en materia de formación de la Policía” y que “el sistema político ha recuperado la conducción de la Policía”, porque “en el período anterior careció de una conducción política clara, sobre todo en la gestión de [Luis Alberto] Heber”. El senador destacó el plan de seguridad y los proyectos que se presentarán en los próximos días, por ejemplo, el relativo a la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, porque son “un conjunto de elementos que permiten pensar en una política de más largo plazo”.

“Por lo tanto, vamos a la interpelación con mucha tranquilidad, con el más absoluto respaldo a la gestión del ministro. Veremos qué plantea la oposición. Esperamos un debate por lo alto”, señaló Brenta. Además, dijo que la interpelación podrá ser un ámbito para que se hagan aportes al plan de seguridad, ya que “lo importante es que la seguridad deje de ser un botín electoral y se transforme en una política pública, para poder combatir los grandes desafíos que tiene el mundo, fundamentalmente, el narcotráfico, el crimen organizado y los ciberdelitos”.

Por último, Brenta destacó que el Plan de Seguridad “es abierto”, se va a ir “evaluando y corrigiendo sobre la marcha”, y señaló que eso “algunos no lo han entendido”, porque piensan que “falta definición”. “No, justamente, el plan tiene que ser dinámico, debe ir evaluando y corrigiendo la aplicación de las medidas. O sea que, de nuestra parte, hay absoluta tranquilidad y confianza”, finalizó.