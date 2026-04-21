El martes 28 de abril comenzará una nueva edición de “El FA te escucha”, el programa de recorridas territoriales que lleva a dirigentes frenteamplistas por distintos puntos del país para conversar con representantes locales, militantes y organizaciones sociales. El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, llegará un día antes –el lunes– a Fray Bentos, donde se dará inicio a la segunda edición del programa, que se espera que tendrá varias etapas.

“Es muy bueno para el Frente Amplio y para el contacto que, con modestia y humildad, tenemos que tener con la sociedad”, afirmó Pereira en diálogo con la diaria. Señaló que, si bien el nombre de “El FA te escucha” se vincula a un proceso realizado cuando estaba en la oposición, tras la derrota electoral de 2019, el nombre ya había quedado comprometido para cuando “tocara gobernar”.

“Es un cumplimiento de [el compromiso de] volver a cada una de las departamentales; en principio, va a haber dos etapas”, adelantó Pereira. La primera irá hasta junio de este año y tendrá como objetivo visitar todas las capitales departamentales, y en algunos departamentos, “más de una ciudad”. La segunda etapa se enfocará en Montevideo, Canelones y las ciudades restantes de los departamentos del interior del país. La meta, agregó, es que en 2027 se haya visitado las “300 localidades” a las que se llegó con la primera edición del programa.

“En esta instancia ‘El FA te escucha’ va a llevar los resultados del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales en los que estemos, con los avances sobre lo que asumimos en el Real de San Carlos de Colonia”, señaló Pereira, en referencia al acto de la pasada campaña electoral en el que el FA oficializó su plan de gobierno. Asimismo, puntualizó que los datos sobre las políticas nacionales se presentarán “desagregados por departamento” para que se pueda apreciar los impactos concretos.

En paralelo, se va a “escuchar las demandas que tengan las organizaciones”, apuntó. “Muchas de ellas las vamos a poder responder en el mismo momento, mientras que otras las vamos a responder la semana siguiente”, adelantó. Este proceso, sostuvo, “le va a dar al Frente Amplio mucha información que le vamos a poder transmitir a nuestro gobierno”.

Pereira dijo que el relanzamiento del programa implicó “un nivel de sofisticación y de coordinación que llevó cuatro meses de trabajo”. En ese sentido, el responsable de la coordinación ha sido el secretario político del FA, Daniel Mariño. También han participado las comisiones de Finanzas, Comunicación, Organización, Asuntos Sociales, las diferentes departamentales y “un equipo técnico vinculado a la comunicación política”.

La Mesa Departamental del FA de Río Negro se prepara para ser la primera parada de la gira nacional de la fuerza política. Su presidente, el exintendente Óscar Terzaghi, dijo a la diaria que se espera que el próximo lunes se realice una reunión especial de la Mesa Departamental con la participación de la militancia, la agrupación de gobierno, el actual intendente, Guillermo Levratto, y autoridades nacionales del FA. En tanto, el martes se espera mantener entre ocho y diez reuniones con organizaciones sociales locales.

Algunas visiones del interior

“Nosotros lo valoramos muchísimo”, manifestó Terzaghi sobre la segunda edición de “El FA te escucha”. El dirigente de Río Negro dijo que la primera edición “permitió que el FA saliera definitivamente hacia afuera” de su estructura y comprendiera que en “las organizaciones sociales había frenteamplistas que cuestionaban nuestra actitud”. “Eso es muy importante. Diría que fue un baño de humildad, en el que escuchamos a nuestros propios compañeros [que venían] con críticas duras de cuando fuimos gobierno, tanto nacional como departamental”, agregó.

Para Terzaghi, en este momento en Río Negro “el desafío es doble”, en referencia a que el FA retornó al gobierno departamental. “Esto va a ser realmente muy positivo, [porque] nos va a volver a poner en el tapete nacional”, expresó. “El formato va a tener respuestas rápidas a la inquietud de la gente, ahora desde el gobierno, con el criterio de decir ‘esto podemos’ y ‘esto no podemos’”, señaló. “Va a tener un impacto muy importante en el FA hacia adentro y hacia afuera del FA”, subrayó.

Entre las principales problemáticas que enfrenta hoy el departamento, Terzaghi destacó el empleo. “Río Negro volvió al podio de los tres departamentos con mayor desempleo”, puntualizó. “Impactó mucho en la economía regional del litoral la diferencia cambiaria con Argentina; este gobierno asume y toma medidas que se deberían haber tomado en el gobierno anterior, [de las cuales] la mayoría son bien recibidas, pero está costando instrumentarlas porque no hay experiencia anterior”, apuntó.

Desde Rocha, en tanto, el edil frenteamplista Irineu José Riet entiende que, en lugar de plantearse una nueva edición de “El FA te escucha”, lo que se debería poner en marcha es “El FA actúa”. “Hoy que somos gobierno nacional tendríamos que decir ‘El FA actúa’, eso es en lo que pienso que estamos medio patinando”, afirmó. “Uno siente que en el Ejecutivo están distanciados de la gente”, agregó.

“Calculo que ['El FA te escucha'] puede ser una herramienta más ejecutiva”, dado que “nos está costando llegar a que las decisiones de los ministerios actúan más a nivel local”, resaltó Riet. “Acá tenemos un puerto de La Paloma en el que no podemos dar con un ministerio que diga que va a tener inversión; no logramos especificar o jerarquizar el puerto a la pesca”, mencionó, a modo de ejemplo. “Nos falta aterrizar”, agregó.