El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, visitó la diaria Radio este lunes por la tarde y dijo que el gobierno debe ser “audaz” a la hora de concretar oportunidades si es que desea alcanzar sus metas para el desarrollo.

Consultado sobre las responsabilidades del gobierno de Yamandú Orsi y qué logros espera de parte de la administración que integra, Díaz listó entre sus objetivos que el período concluya “sin pobreza infantil”. Dijo que “parte del sueño y la utopía” que lo llevaron a retornar a la función pública es el “tener un país mucho más justo y más democrático que el que tenemos”, más allá de que hoy en día Uruguay sea “una especie de faro” en ciertos aspectos.

En ese sentido, apuntó a las “enormes diferencias entre los sectores menos pudientes y los más pudientes”, que “se han ido agrandando con el paso del tiempo”. En otra dimensión, dijo que espera alcanzar “un país más seguro”. “Me gustaría vivir en un país más seguro, menos violento, donde los conflictos se resolvieran pacíficamente y no en forma violenta, como se resuelven en determinados sectores de la sociedad”, aseveró.

En último lugar, el prosecretario de Presidencia apuntó a la generación de puestos de trabajo. Díaz dijo que si bien las tasas de desempleo se ubican en “cifras históricamente bajas”, este es un promedio que no representa la realidad de todo el país, como el litoral, donde son mayores. “Todos sabemos que en el promedio los más bajos se te ahogan”, ilustró. En esta línea, señaló que generar puestos de trabajo “en un mundo complejo”, signado por dificultades en el comercio internacional, es un “enorme desafío”. “Yo creo que ese es un enorme desafío para un país pequeño como el nuestro”, consideró.

“Si somos pocos, tenemos que poder resolver esos problemas: el empleo, la seguridad y la pobreza en niños, niñas y adolescentes”, resumió.

“Tenemos que ser un poco más audaces en la generación de las inversiones”, según Jorge Díaz

Consideró que “es necesario desacoplar el crecimiento económico para atender problemas sociales urgentes”, aunque recordó que eso requiere “sacar de otro lado recursos para destinar ahí”. Para el prosecretario de Presidencia, las dificultades que atraviesa el país para alcanzar tasas de crecimiento mayores al punto porcentual supone un problema, lo que vuelve necesario fomentar la inversión.

En ese sentido, planteó que hay que “desarrollar los instrumentos que permitan que la gente que tiene los ahorros pueda invertir” y apuntó a un “montón de uruguayos que tienen ahorros y que muchas veces no tienen dónde invertirlos”. “Creo que tenemos que ser un poco más audaces en la generación de las inversiones que son necesarias para poder desarrollar el país”, sostuvo. Y advirtió: “De lo contrario, corremos el riesgo de que esperemos tanto que haya gente que no pueda esperar”.

Con respecto a la propuesta de un impuesto al 1% más rico, Díaz valoró que no resulta conveniente reducir la discusión a eso, aunque sostuvo que “los que tienen más tienen que pagar más y que los que tienen menos tienen que pagar menos”.

Díaz dijo que el debate debería ser “si Uruguay soporta más carga impositiva o no”, pero valoró que “hay que ser mucho más audaz”. “Si nosotros no agregamos inversión privada y pública, no vamos a poder desarrollar al país que nos permita salir adelante”, consideró.