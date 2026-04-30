El diputado frenteamplista Federico Preve cuestionó este miércoles el anuncio de los partidos de la oposición de entablar una comisión investigadora de la Administración de los Servicios del Estado (ASSE), en entrevista con Informativo de Cierre de la diaria Radio, y llamó a tratar el asunto con “la seriedad que necesita”.

“Esto no es un partido de truco para ganar de mano; esto hay que hacerlo con seriedad porque estamos hablando de millones de dólares de fondos públicos desviados a privados, y nosotros, con cautela, con seriedad y con profundidad, estamos investigando”, expresó.

Preve subrayó que el oficialismo cuenta con “enorme documentación” en lo que respecta a “los desvíos de fondos de ASSE” durante el período de gobierno pasado. Señaló que se constataron “compras directas y desvíos directos de fondos públicos a empresas que inicialmente no tenían habilitación”; entre otros, un contrato con la empresa ITHG, que fue observado por el Tribunal de Cuentas (TC), recordó.

También cargó contra la “puerta giratoria” de algunas de las exautoridades de ASSE, “que previamente eran autoridades del Círculo Católico en cargos de confianza y que actualmente son cargos de confianza” en la misma institución médica. En esa línea, cuestionó el desembolso de 60 millones de dólares del prestador público al privado durante el quinquenio anterior. Preve apuntó que cerca del 70% de estos gastos fueron observados por el TC, y que correspondían a “montos elevadísimos”.

Asimismo, expresó su sorpresa ante el anuncio, ya que dijo desconocer que la oposición se encontraba investigando el tema, por lo que planteó que la medida podría tratarse de “una cáscara vacía”. Igualmente, manifestó su desconcierto ante el hecho de que se haya efectuado sin la presencia de los representantes involucrados en la Comisión de Salud Pública. “Nadie se levanta de un día para el otro con la intención de generar una comisión investigadora”, consideró.

“Vamos a analizar esto con la seriedad que lo amerita, porque estamos hablando de apartamiento de la norma de transparencia y gestión y ética pública, vinculado con dinero de los uruguayos, y nosotros nos tomamos el tema con seriedad y no intentando una cuestión intempestiva, de reacción y de política, que es más de show que seriedad”, manifestó.

Perrone: “No tenemos problema, pero tenemos que distribuirnos”

Por su parte, y consultado al respecto, el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto (CA) dijo al citado programa que si bien su partido dará los votos que se necesitan para entablar la investigadora, antes de hacerlo se aseguraron de que haya motivos suficientes para hacerlo.

Perrone explicó que conversó con diferentes representantes de la oposición, entre ellos Casaretto, y que ante la explicación que le brindó el diputado, optó por acompañar la medida.

Sin perjuicio de ello, manifestó su preocupación ante el eventual funcionamiento de la investigadora, dado que CA cuenta únicamente con dos representantes, lo que dificulta la distribución de las tareas, habiendo ya otras dos comisiones investigadoras. “No tenemos problema, pero tenemos que distribuirnos”, resumió.

Dijo, además, que no participó en la conferencia de prensa en la que se presentó la iniciativa puesto que se encontraba estudiando el documento, que había recibido “minutos antes”. Con referencia a la posible investigadora que presentaría el FA, mencionó que su partido también tendrá que estudiarla para “ver qué es lo que presentan”.

Consultado al respecto, Perrone señaló que la sucesiva instalación de comisiones investigadoras paralelas de oficialismo y oposición es un hecho que “se repite de los dos lados”, y dijo desconocer si “es lo que pasa ahora”, ya que no participó en ellas en el gobierno pasado.

“Evidentemente, se utiliza este mecanismo para pasar de la defensa al ataque”, valoró, aunque reconoció que que permite aclarar irregularidades. “Si el camino del futuro parlamentario es esto –una investigadora tras otra–, yo no sé si la gente va a estar contenta con nosotros”, manifestó.