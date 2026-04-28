A diferencia de la primera, la segunda edición del programa de recorridas territoriales “El FA te escucha” se desarrollará con la fuerza política en el gobierno. El plan se relanzó este lunes en Río Negro, con una conferencia de prensa encabezada por el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, y tendrá este martes en Fray Bentos y Young los primeros encuentros con organizaciones estudiantiles, sindicales y empresariales.

En un documento elaborado a propósito del relanzamiento del programa, la fuerza política sostiene que “El FA te escucha” es un programa “flexible” que apunta a “profundizar y sistematizar el vínculo de la fuerza política con un entramado social que trascienda las alianzas más estrechas”. Se señala que el plan “nutre el trabajo político de esas miradas sociales y genera insumos concretos para el proceso de elaboración programática”.

Con respecto a la característica central de esta segunda edición, el FA remarca en el documento que el programa no fue concebido como “un evento específico”, “mucho menos de campaña electoral”. En ese sentido, se afirma que “los objetivos del proyecto original mantienen plena vigencia”, esto es, “la escucha activa, el diálogo directo, relevar demandas, procesar críticas y tejer confianza”.

“Con la llegada de nuestra fuerza política al gobierno nacional, en el marco de la autonomía relativa que tiene el gobierno en su funcionamiento cotidiano y la necesaria coordinación, es preciso que este plan de trabajo contribuya al desarrollo de los lineamientos estratégicos que fuerza política y gobierno tienen en común”, señala la fuerza política.

Para el FA, las recorridas territoriales deben “perseguir el objetivo de establecer consensos estratégicos en torno al programa de cambios que orienta la acción del gobierno y la fuerza política”, mientras que, en simultáneo, “se difunde e intercambia sobre las acciones específicas que involucran al sector o territorio con el que se interactúa”.

Había “poca expectativa” en torno al gobierno anterior

El documento también incluye una síntesis de la primera edición de “El FA te escucha”, que tuvo en total 2.215 reuniones con organizaciones de la sociedad civil. En esos encuentros, además de recoger aportes para la autocrítica –como, por ejemplo, que la fuerza política “le perdió el pulso a la sociedad y no supo interpretar los reclamos y cansancio de la misma”–, se relevaron apreciaciones sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou, en aquel entonces todavía en curso.

Según el FA, algunos de los temas recurrentes con relación al período pasado fueron “la carestía y la pérdida de niveles de consumo y calidad de vida”. “A nivel del sector comercial y productivo”, se señala, “el impacto de la crisis económica se evidenció en varios sectores luego de la pandemia, ya que durante la misma, con las fronteras cerradas, hubo un aumento del movimiento económico en el sector comercial”.

Asimismo, la entonces oposición constató entre las principales preocupaciones de la sociedad “la retracción de la presencia del Estado en los servicios públicos, particularmente en el área de la salud y la educación, con una pérdida de la calidad en las prestaciones sociales”. “La falta de medicamentos en las policlínicas, las dificultades para traslados e internaciones, problemas recurrentes para disponer de especialistas en muchas partes del interior del país fueron señalados”, se apunta en el documento.

También se hace mención a la seguridad pública; en particular, al narcotráfico, que “ha permeado en el interior del país en forma acelerada, alcanzando su presencia en localidades y pueblos pequeños y alejados de los principales centros urbanos”.

A modo de “lectura global”, el FA identificó en su gira “poca expectativa sobre las posibilidades en mediano plazo (uno o dos años) de que haya una mejora significativa en algunas de las áreas señaladas como problema”. “En varios sectores sociales se nota un desánimo y un prudente descreimiento sobre las esperanzas de cambio que habían acuñado en el gobierno. La mirada hacia el mediano plazo no está signada por la idea de crisis, sino por la de estancamiento y, en áreas específicas, cierto deterioro”, se señala con relación a lo que fue el gobierno de Lacalle Pou.