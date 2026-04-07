Este martes, la denominada Comisión Nacional Reforma Constitucional 2029, iniciativa que se lanzó hace algunas semanas, tendrá una primera reunión de coordinación con la Corte Electoral. El grupo que propone reformar la carta magna tiene como presidenta y referente a la escritora Mercedes Vigil. La comisión está integrada por actores de diferentes ámbitos, entre ellos, el referente del Movimiento por un Uruguay Sustentable Raúl Viñas, el excandidato a la Intendencia de Montevideo por Cabildo Abierto (CA) Roque García y el exdiputado cabildante Carlos Testa. También forma parte del grupo Federico Holzmann, quien fue referente de Un Solo Uruguay.

La iniciativa irá por la recolección del 10% de las firmas del padrón electoral, con el objetivo de impulsar la consulta popular en las elecciones de 2029. En términos generales, en la página web de la Comisión Nacional Reforma Constitucional 2029 se destaca el carácter de “neutralidad política” del grupo y se subraya que su orientación está alineada a un Estado que crezca en “eficacia” y “transparencia”, así como en “austeridad republicana” y “participación”.

En diálogo con la diaria, García señaló que Vigil fue la encargada de ir “juntando referentes” para el proyecto y dijo que lo que une a los integrantes del grupo es “una mirada crítica de algunos problemas estructurales” del país.

Viñas, en tanto, dijo a la diaria que el planteo busca que “se manejen mejor los recursos del Estado”. Actualmente, señaló, “tenemos una estructura legal que permite, por ejemplo, contratos que se hacen por montos multimillonarios para obras que no se justifican, que no son de necesidad”. Una de las propuestas es “prohibir los contratos secretos o con cláusulas confidenciales, salvo anuencia parlamentaria por mayoría de dos tercios, la que se requerirá también para megaproyectos mineros o industriales sobre recursos estratégicos”.

Viñas subrayó que la reforma no tiene como propósito “ni buscar cargos ni remuneraciones”, sino “llevar a que la gente pueda tener la oportunidad de pensar en las cosas importantes”.

“Cuando uno cree en la participación popular, no importa tanto lo que vos o yo pensemos”, complementó García. “Puedo pensar que algunas de las cosas están bien o están mal, que algunas son más o menos importantes, pero lo relevante es la forma en la que las estamos planteando”, agregó.

Las propuestas

Uno de los temas que pone sobre la mesa la comisión se vincula a los “cargos de confianza”. En concreto, se plantea eliminarlos “en toda la administración” y establecer que “todo cargo público no electivo será cubierto por concurso de oposición y méritos, con exigencia de ficha limpia”; se señala que, en caso de “no requerirse capacitación”, el cargo se adjudicará “por sorteo”.

Con relación a los fueros parlamentarios, se propone eliminarlos, “salvo los de la función específica” de la tarea legislativa. Además, se añade que “el organismo afectado se obliga a repetir contra el funcionario el daño patrimonial causado”.

Por otra parte, se plantea “permitir listas abiertas con voto preferencial dentro de los lemas partidarios, a fin de fortalecer la representación individual y debilitar el carácter cerrado de los aparatos partidarios”.

También se propone “reducir el número de senadores y diputados” y establecer “un solo secretario y sin partidas adicionales” por legislador. Se plantea, además, “prohibir la propaganda oficial salvo comunicados institucionales y la de empresas públicas en competencia”.

La reforma constitucional propuesta también incluye “restablecer la caducidad de la pretensión punitiva del Estado para delitos anteriores a 1985 y cesar la heredabilidad de las reparaciones asociadas a ese período de la historia reciente”.

“Si la gente contesta que no, la propuesta no va”, detalló García sobre este último punto. “Se ha ido dos veces [a consultas populares] en Uruguay y las dos veces ganó perdonar, y si mañana hubiera elecciones, gana de nuevo”, aseguró el excandidato cabildante a la Intendencia de Montevideo.