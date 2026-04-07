Este martes, el Poder Ejecutivo presentará la primera estrategia nacional sobre situación de calle y, en ese marco, Panorama Informativo de la diaria Radio contactó al senador del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera y recibió al diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala.

Viera remarcó que “la expectativa es mucha”, ya que se trata de “un problema instalado que hay que enfrentar” a través de una política que debe “ser permanente y no solamente temporal, como es lograr que la gente en invierno no esté en la calle”. El frenteamplista espera que “contenga estrategias significativas y a nivel país para poder abordar esta situación” ya que “la problemática nos ha desbordado como sociedad, no solamente en el área metropolitana sino también en el interior del país”.

Actores del FA pidieron celeridad para mitigar la problemática. El senador suplente del FA Rafael Michelini se expresó en ese sentido en una publicación en redes, y Viera tildó sus expresiones de “innecesarias”: “Si alguien dentro del FA quiere aportar soluciones, plantear diferentes tiempos, acelerar procesos o buscar otros caminos, yo en su lugar levanto el teléfono y hablo con el ministro directamente, o lo planteo en los ámbitos que corresponde”, consideró.

Para Viera, entrar en debates públicos a través de las redes sociales mientras se es dirigente político “es más un mensaje para la tribuna que buscar solucionar los problemas”.

Por otro lado, la diputada del PN y exdirectora de Protección Social del Mides Fernanda Auersperg anunció ayer que convocará al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, a comisión. Al respecto, Viera consideró que la oposición “ha hecho un desfiladero de ministros por el Parlamento en un exceso de contralor” y que sus dirigentes deben “dejar gobernar”: “Ahora aparecen todos los exjerarcas del gobierno anterior con recetas mágicas y soluciones a problemas que ellos no supieron encarar”, afirmó.

Abdala, por su parte, dijo que la convocatoria de Auersperg es pertinente porque está pensada para que el Mides explique “qué medidas se van a adoptar, en qué condiciones están los dispositivos y cuántos cupos hay en los refugios” de cara a un nuevo invierno. “Esto no es culpa del FA o culpa del PN, este es un problema de la sociedad [del] que todos somos responsables, todos tenemos que hacernos cargo, y que notoriamente se ha venido agravando”, valoró.

Según sus palabras, lo que le señalan al gobierno “no es la culpa en el sentido de que no está haciendo lo que debiera hacer”, sino que “tome medidas” y “que no se peleen en función de esto, que esto no sea un motivo de disputa en la interna del FA”, porque desplaza la preocupación hacia “si Civila tiene que seguir o no o qué pasa con la disputa interna entre el MPP, los socialistas y los comunistas”, elemento que tiene una “dosis de frivolidad” que resulta “muy preocupante”.

Comisión que investiga el caso Cardama finalizó la etapa 2010-2020

La comisión que investiga el proceso con el astillero español Cardama, que el gobierno dejó sin efecto, sesionó ayer y recibió al excomandante en jefe de la Armada Leonardo Alonso.

Viera dijo que con la visita concluyó la etapa “pre-Cardama” y que “a partir del lunes que viene corresponde comenzar con la etapa de la firma del contrato”, por lo que el FA propuso que el excomandante en jefe Jorge Wilson sea uno de los primeros invitados, ya que “después vendrá el momento de las autoridades políticas” y se trata de actores que podrían convocar “más de una vez”.

“Lo que sí queda claro en la palabra de los excomandantes es que ha existido siempre un esfuerzo de las empresas que construyen este tipo de embarcaciones en seducir al Estado uruguayo”, acotó. Agregó que Alonso recibió una invitación para visitar las instalaciones de Cardama y “le llegó a través del señor Alberto Iglesias”, ya que “cada astillero busca tener una especie de representante en el Uruguay y seguramente Iglesias sea parte de ese esquema”.

Según Viera, los años previos a 2020 que se investigaron no han dado “un solo insumo para saber cómo llega Cardama”, aunque “han permitido conocer cómo funciona técnicamente el proceso de selección de astillero”. En ese momento “nunca estuvo sobre la mesa Cardama”, afirmó, y tampoco ofertó. El legislador oficialista no descartó que los insumos que surjan de la comisión terminen en Fiscalía. “Es de orden”, dijo Viera, ya que “siempre sucede así con las comisiones investigadoras” y particularmente en esta pueden aparecer elementos “que asistan con documentación y con conclusiones a la Justicia”.

Para Abdala, recibir a Alonso permitió “redondear” la etapa 2010-2020 y confirmar que lo que ocurrió en ese momento “es muy poco o prácticamente nada”. En palabras del legislador blanco, aunque el país tenía “plena conciencia” respecto a la necesidad de las embarcaciones, “no se avanzó”, y a pesar de haberse registrado contactos o “viajes a distintas partes del mundo”, finalmente “nada de eso se concretó”. Consultado sobre la documentación, señaló que ayer “entregaron el último pendrive”, pero valoró que la administración estuvo “perezosa” y “ha actuado reactivamente en función de los estímulos que desde la oposición hemos manifestado”.

Abdala dijo que no se encontró “nada inapropiado” en la etapa, pero hizo una puntualización: “Aquello de que nadie sabía de la existencia de Cardama y vinimos a notificarnos de su existencia y de su participación en el negocio de las construcciones navales a partir de las decisiones del periodo pasado, ayer quedó absolutamente descartado”, advirtió. En ese sentido, señaló una relación “empresarial e institucional” con el MDN y la cartera incluso “solicita aclaraciones, mejoras o consultas” ante una oferta concreta.

Sobre Alberto Iglesias, dijo que lo citarán y “si hay que investigarlo se investigará”, al tiempo que “quedó confirmado” que Gerardo Moreira “fue intermediario de Cardama en esta última época”. Sobre futuras citaciones, dijo que aún resta una conversación interpartidaria para definir la agenda y no sabe “si empezar por el comandante Wilson” o “debieran venir las autoridades políticas primero, las actuales y las de entonces”. En suma, la etapa está cerrada y la “conclusión principal es la de la inoperancia”.