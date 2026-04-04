En el último informe que escribió Juan Miguel Petit, antes de cerrar un ciclo de diez años como comisionado parlamentario penitenciario, figura el siguiente dato: en el ex Comcar, la cárcel más grande del país, “un 40% de los internos no recibe visitas regularmente ni paquetes con alimentos o insumos personales”. A eso se suma que solo 19% realiza alguna actividad educativa y apenas 23% trabaja. Pero quienes egresan del sistema penitenciario –alrededor de 30 personas por día– no son los únicos que terminan sobreviviendo en la calle.

Hay “múltiples vertientes”, según señaló el intendente de Montevideo, Mario Bergara, como “problemas de adicciones, de salud mental, de pérdida de empleo”. En una reciente entrevista en Desayunos informales, el líder de Fuerza Renovadora consideró que lo que actualmente se está haciendo desde el gobierno “no está funcionando”.

Las consideraciones de Bergara se dieron al día siguiente de que el senador suplente del Frente Amplio (FA) Rafael Michelini reclamase una mayor celeridad con este tema. “Sé que el gobierno está sensibilizado con ello y el presidente [Yamandú] Orsi más. Sé que hay planes. Pero hay que actuar. ¡Ahora!”, exigió en X el referente de Nuevo Espacio.

La salida de Michelini, a su vez, se dio prácticamente una semana antes de la presentación de la “primera estrategia nacional integral de abordaje a la situación de calle”, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El plan será presentado la próxima semana, con la presencia de Orsi.

Desde la cartera señalaron a la diaria que lo que “más sorprendió” de este tipo de comentarios por parte de dirigentes del oficialismo no fue “la referencia al problema”, ya que “es un tema en el que el problema va adelante”, sino “la no explicitación” de los hitos de la actual administración, como, por ejemplo, la ampliación de 5.000 a 8.200 cupos para personas sin hogar. “Haber hecho todo lo que hicimos con el presupuesto anterior en términos de ampliación de respuesta y de capacidades tiene un valor grande, y eso creo que el presidente lo ha reconocido”, señaló la fuente.

En entrevista con El País, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó ayer que, a su entender, “hay una operación política en contra de Gonzalo Civila”, el titular del Mides. “Porque se ha instalado cierto malhumor, incluso se ha involucrado al MPP con cierto malhumor con esto, y me parece que no está arriba de la mesa. Y me parece que a los compañeros que están instalando operaciones políticas habría que decirles que defiendan más al gobierno y que conspiren menos”, manifestó.

En el armado del plan que presentará el Mides participaron unas 2.000 personas. En 40 encuentros organizados a lo largo y ancho del país, plasmaron sus puntos de vista personas en situación de calle, trabajadores del Mides, integrantes de asociaciones civiles y barriales y referentes de la academia, entre otros.

Desde el Mides señalaron que se presentarán medidas concretas para afrontar “un problema que requiere una respuesta integral de distintas instituciones”. “En eso hubo avances importantes el año pasado y a eso apunta también lo que vamos a presentar”, comentó la fuente. En la cartera consideran que “se necesitan resultados en el corto plazo” y también resultados en el mediano y el largo plazo, “que se necesitan, se necesitan”.

Eduardo Brenta: “Es un tema a resolver, y yo diría en forma breve”

Para la diputada del FA Julieta Sierra, la gente en situación de calle “es el punto más débil que tiene el gobierno en este momento”. “No tengo ningún problema en decirlo, creo que ahí hay una falta bastante grande”, afirmó la legisladora del MPP en entrevista con Radio Sarandí.

Una reciente encuesta de la Usina, realizada entre el 13 y el 17 de marzo, arrojó que solamente 20% de la población considera como “bueno” o “muy bueno” el desempeño del gobierno al respecto. El 33% lo califica como “regular” y 39% como “malo” o “muy malo”.

“La gente está molesta y te lo hace saber”, dijo a la diaria el senador del FA Eduardo Brenta, integrante de la Vertiente Artiguista. Según informó Búsqueda, el tema ya fue planteado por el sector en el Secretariado Ejecutivo del FA.

“Me parece que es un tema a resolver, y yo diría en forma breve”, afirmó Brenta. Con respecto al plan que presentará el Mides, dijo que “se está trabajando seriamente en la búsqueda de una solución que no se limite a llevarlos a un refugio para que el otro día estén de vuelta en la calle”. Para el legislador frenteamplista, “en esto tiene que haber una intervención fuerte” por parte del gobierno.

No obstante, Brenta puntualizó que es un asunto “muy complejo”, con “situaciones muy diversas que hay que atender de manera distinta”. En ese sentido, si bien señaló que el Mides “tiene naturalmente un rol importante”, apuntó que también debe existir una participación activa de los otros ministerios. “Creo que es una preocupación que tenemos todos en el FA, y creo que todos somos conscientes de que la gente está exigiendo una solución”, expresó.

Aunque aclaró que, “de repente, habrá una solución en el corto plazo” y otras en el mediano y largo plazo, ya que “algunos temas no tienen solución inmediata”, Brenta dijo tener confianza en que los anuncios de la próxima semana “van a conducir a encontrar un camino que vaya mitigando el problema lo más rápido y profundamente posible”.

Gustavo González: el tema “no se puede focalizar en el Mides”

La encuesta de la Usina también relevó que la mayoría de la población (55%) considera que la gente en situación de calle es “el resultado de problemas sociales, exclusión y falta de respuesta del Estado”. Una minoría (35%), en tanto, opina que las personas en esta situación “están ahí principalmente por sus propias decisiones de vida”.

“Hay que combatir el tema de la situación de calle, [pero] por la propia gente que está en situación de calle, y no porque me molesten los pobres”, dijo a la diaria el senador del FA Gustavo González. “La situación de calle implica a un sector de la población que ha ido a la degradación social, por distintos motivos, y no pueden ser culpabilizados por ello”, resaltó.

González, que forma parte del Partido Socialista, al igual que Civila, aludió al fenómeno consignado por Petit: “Hay un dato, que me lo dio [el colectivo] Familias Presentes, de que hay más de un 50% de presos que no reciben visita familiar, o sea que la familia ya se deshizo de ellos. Entonces, ¿el tipo sale a dónde? Sale a la calle”, señaló.

Si bien coincidió en que el problema requiere un “tratamiento integral” desde el Poder Ejecutivo, el senador socialista advirtió sobre las expectativas en el corto plazo: “Quien piense que esta situación se resuelve de un día para el otro está equivocadísimo”, aseveró.

González sostuvo que el tema “no se puede focalizar en el Mides”, recalcó que, “aun con una solución integral”, la situación “no se resuelve rápidamente”, y cuestionó a quienes “están tratando de buscar un culpable en el Mides”.

De acuerdo a la encuesta de la Usina, para el 39% de la población, la mayor responsabilidad de la gente en situación de calle es de “la sociedad toda”. Por debajo se ubican el Mides (21%), el presidente de la República (14%), las intendencias (5%), el gobierno anterior (5%) y el Ministerio del Interior (4%), que desde principios de este año lleva a cabo en algunos barrios de Montevideo el denominado “Operativo Calle”.

La iniciativa tiene como objetivo principal “preservar la convivencia, la libre circulación y el uso adecuado de los espacios comunes”, mediante la aplicación de la ley de faltas. La medida es evaluada de manera positiva por el 56% de la población, según marca la encuesta de la Usina; el grado de satisfacción es mayor entre los votantes del FA (62%) que en los de la Coalición Republicana (52%). El 10% hace una valoración negativa y el 34% no se pronuncia ni a favor ni en contra.

Liliam Kechichian: “No hay grandes aportes de ideas sobre qué hacer”

Las últimas cifras sobre quienes duermen en la calle corresponden a la primera madrugada de agosto de 2023. Allí se contabilizó, solo en Montevideo, un total de 2.758 personas. Según supo la diaria, en el transcurso del año pasado 13.367 personas sin hogar fueron atendidas en algunos de los dispositivos de alojamiento que tiene el Mides, lo cual supone un incremento de 19% en comparación a 2024.

Sobre el aumento de la gente en situación de calle, la senadora del FA Liliam Kechichian, referente de Fuerza Renovadora, dijo a la diaria que no es un tema exclusivamente de Uruguay. “Es un tema que está presente en las grandes ciudades del mundo. Diría que Los Ángeles es el ejemplo más dramático”, señaló la exministra de Turismo.

Asimismo, Kechichian dijo que, si bien “mucha gente reclama”, “no hay grandes aportes de ideas sobre qué hacer”. “No hay soluciones que yo las vea escritas. No hay nadie que diga: ‘Bueno, hay que hacer primero esto, segundo esto y tercero esto’, [porque] no es sacar a la gente solamente de la calle, sino que hay que mantenerla después”, afirmó; y añadió que en el resto del mundo también “hay pocas ideas” sobre “qué hacer con una población tan diversa para mantenerla”.

La senadora del FA dijo que se trata de “un enorme desafío que tiene la sociedad uruguaya toda”. “El gobierno está preocupado por el tema, sin ninguna duda. Esperemos a que se den esos anuncios y que empiece a haber algunos resultados”, agregó.

“El ministerio está totalmente desbordado”, afirma exjerarca

En diálogo con la diaria, Gabriel Cunha, quien en el período pasado se desempeñó como director de la división de programas para personas sin hogar del Mides, coincidió en que, “a nivel mundial, la situación de calle está presentando desafíos enormes”.

No obstante, el exjerarca sostuvo que en el actual gobierno “se retrocedió en algunos aspectos”. “Nosotros en los últimos tres años habíamos logrado que aquellas personas que solicitaban cupo lo tuvieran seguro. Ahora, pasó en el invierno, y está pasando ahora, que la semana pasada hubo una noche donde más de 200 personas que pidieron cupo en puertas de centros no tuvieron ingreso”, señaló.

Según Cunha, en la actual gestión “empeoró mucho la capacidad de respuesta que se está teniendo desde el ministerio”, debido a que, “desde el punto de vista administrativo, el ministerio está totalmente desbordado”. Dijo que “hay más de 1.000 funcionarios que dan atención directa a los refugios que están teniendo serios problemas para cobrar sus salarios”.

En la memoria anual que el gobierno envió al Parlamento se señala que en el inicio de la gestión el Mides “debió lidiar con una situación crítica en lo que refiere a la dotación de funcionarios en áreas sensibles, con restricciones en la disponibilidad de créditos presupuestales”. Se apunta que ya en marzo “debieron solicitarse refuerzos al Ministerio de Economía y Finanzas”.

Por otra parte, Cunha señaló que la actual gestión “está yendo de vuelta a los centros nocturnos”, en lugar de priorizar los centros de atención de 24 horas. “Están haciendo una cosa que es una locura, y es que, en el invierno, en vez de crear plazas de 24 horas, extienden el horario de los [centros] nocturnos, y eso, desde el punto de vista económico, es totalmente ineficiente, [porque] un cupo en un centro nocturno extendido termina saliendo casi 90.000 pesos por mes per cápita, cuando un centro de rehabilitación te sale 50.000”, apuntó. Sostuvo que “están equivocándose haciendo que el sistema crezca en el lugar donde tiene que ser solamente la puerta de entrada”, esto es, “los refugios nocturnos”, resaltó.

En la memoria anual se señala que al comienzo de la actual administración “se constató la ausencia de funcionarios del área en el interior del país” para los programas de atención a personas en situación de calle, y se apunta que en 2025 las plazas disponibles para personas sin hogar aumentaron a 8.266, lo que significa un aumento de 50% con respecto del año anterior.