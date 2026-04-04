A mediados de marzo, la Usina de Percepción Ciudadana realizó una encuesta sobre la problemática de las personas en situación de calle. El trabajo tuvo como cometido central medir las “percepciones sobre la evolución del fenómeno” y “la presencia de esta realidad en los barrios”, así como “el grado de responsabilidad asignado al gobierno” y “la valoración de “distintas medidas implementadas o posibles”.

En ese sentido, en primer lugar, el estudio arrojó que para el 63% de la población la cantidad de personas en situación de calle “ha aumentado mucho”, el 19% considera que “ha aumentado algo”, el 11% estima que “se ha mantenido estable” y solamente el 1% entiende que “ha disminuido”.

Estas cifras bajan cuando la pregunta va dirigida específicamente al barrio. En este caso, el 33% sostiene que en su barrio la gente en situación de calle “ha aumentado mucho”, el 27% dice que “ha aumentado algo”, el 25% calcula que “se ha mantenido constante” y hay un 8% que considera que ha disminuido.

El rol del gobierno

Con respecto al grado de conocimiento de las medidas que ha dispuesto la actual administración para abordar la situación, la mitad de la población (50%) afirma que el gobierno no está implementando medidas, un cuarto (25%) respondió que sí existen medidas al respecto y un porcentaje menor (22%) dijo desconocer acciones vinculadas a la problemática.

En cualquier caso, el 38% sostiene que el gobierno tiene “mucha” responsabilidad por la situación de las personas que viven y pernoctan en la calle. El 43% considera que el gobierno tiene “bastante” responsabilidad, el 11% “poca” y el 4%, “nada”.

Con relación al desempeño del gobierno en materia de políticas públicas para atender a las personas en situación de calle, el 17% lo calificó como “bueno”, el 33% como “regular” y el 39% como “malo” o “muy malo”.

Las medidas aplicadas

Desde principios de este año, el Ministerio del Interior ha desplegado en algunos barrios de Montevideo el denominado Operativo Calle. La iniciativa tiene como objetivo principal “preservar la convivencia, la libre circulación y el uso adecuado de los espacios comunes”, mediante la aplicación de la ley de faltas.

La Policía ya ha intervenido en Centro, Cordón y Palermo. Desde el colectivo de personas en situación de calle Ni Todo Está Perdido se han denunciado episodios de violencia durante estos procedimientos.

Según marca la encuesta de la Usina, la medida es evaluada de manera positiva por el 56% de la población; el grado de satisfacción es mayor entre los votantes del Frente Amplio (FA; 62%) que en los de la Coalición Republicana (CA; 52%). El 10% hace una valoración negativa y el 34% no se pronuncia ni a favor ni en contra.

Sin embargo, ante la pregunta de si “la ley de faltas ha servido para disminuir la cantidad de personas en situación de calle”, el 63% contestó que no y solamente el 11% respondió que sí; el 26% restante no se pronunció al respecto.

Las causas del problema

Por último, la Usina indagó sobre las interpretaciones por parte de la población del origen del problema. En ese sentido, la mayoría de la población (55%) considera que la gente en situación de calle es “el resultado de problemas sociales, exclusión y falta de respuesta del Estado”. Una minoría (35%), en tanto, opina que las personas en esta situación “están ahí principalmente por sus propias decisiones de vida”; esta afirmación tiene un mayor apoyo entre los votantes de la CR (46%) que entre los del FA (25%).

Asimismo, para el 39% de la población la mayor responsabilidad de la gente en situación de calle es de “la sociedad toda”. Por debajo se ubica el Ministerio de Desarrollo Social (21%), el presidente de la República (14%), las intendencias (5%), el gobierno anterior (5%) y el Ministerio del Interior (4%).