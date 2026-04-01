En principio, luego de Semana de Turismo, el gobierno presentará novedades sobre el abordaje de las personas en situación de calle, en el marco del operativo del Plan Invierno, que suele lanzarse a mediados de mayo. Así lo adelantó el jueves el propio presidente de la República, Yamandú Orsi, durante la presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública. El mandatario aseguró que se está “trabajando fuertemente” entre las distintas carteras, principalmente con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para “avanzar bastante más rápido en este problema”.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó en esa misma oportunidad que su cartera colaborará en el diseño del operativo, “más allá del invierno”, para “disminuir fuertemente la presencia de las personas que están en situación de calle hoy en el país”.

Desde el segundo semestre de 2025, mediante encuentros participativos regionales, el Mides ha estado trabajando en la elaboración de una primera estrategia nacional integral para el abordaje de las personas en situación de calle.

Consultado al respecto este martes en una entrevista con Desayunos informales de Canal 12, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, consideró que, pese a los “esfuerzos de todo el montón de instituciones que están abocadas” a atender la problemática, “evidentemente, no estamos dando en la política integral que nos permita resolver el tema”.

“Es razonable decir que lo que estamos haciendo hoy no es suficiente, no está funcionando”, afirmó Bergara. Para el intendente, “da la impresión” de que la situación “se ha incrementado, se ha empeorado en un corto tiempo, y se manejan cifras que hace dos o tres años parecían imposibles”.

El último relevamiento del número de personas en situación de calle data de 2023, y abarca únicamente a Montevideo: 2.756 personas. En enero, Civila dijo que en los dispositivos que tiene el Mides se atendían a unas 8.500 personas.

Con respecto al Plan Invierno, Bergara dijo que el año pasado “transitoriamente funcionó”, pero sostuvo que “no es una solución”, sino “más bien un paliativo transitorio”. En ese sentido, el intendente llamó a abordar el problema con “mucha más integralidad”, en vista de las múltiples razones por las cuales las personas están en situación de calle, las cuales “hay que abordarlas de manera quirúrgica”.

Por su parte, el exsenador del Frente Amplio (FA) Rafael Michelini le pidió al gobierno que actúe en este tema. “Sigue la gente durmiendo en la calle. ¿Es que yo solo lo veo? Hiere mi sensibilidad como uruguayo, frenteamplista y hombre de izquierda. Sé que el gobierno está sensibilizado con ello y el presidente Orsi más. Sé que hay planes. Pero hay que actuar”, escribió en X.

En diálogo con la diaria, Michelini sostuvo que en cada instancia en la que se ha planteado la preocupación, ya sea al Secretariado Ejecutivo del FA o al propio Orsi, “todo el mundo es sensible y hasta conteste a solucionar este tema, pero los meses pasan”. “Están los planes, está el dinero, hay que actuar”, aseveró Michelini, y puntualizó que se trata de un tema que abarca a varios ministerios, y no solo al Mides.

Nitep: el operativo de la alerta roja “fue muy cruel”

En diálogo con la diaria, Ángel Batista, integrante del colectivo de personas en situación de calle Ni Todo Está Perdido (Nitep), coincidió en que en el último tiempo han notado un “aumento masivo de compañeros en calle”.

Por su parte, Lucía Agriela, integrante de la olla popular Cala, que está ubicada en Ciudad Vieja y forma parte de la Red de Ollas al Sur, dijo a la diaria que se ha percibido un aumento de las personas que concurren a la olla, así como un cambio en su perfil, ya que antes recibían a “muchas familias” y ahora se acercan más personas en situación de calle, “mucha gente mayor y muchos hombres jóvenes” con problemáticas de consumo de drogas o recientemente liberados del sistema carcelario. Para Agriela, “el gobierno se tendría que ocupar [del problema] más de raíz”. “La solución no estaría en refugios más amplios, o en planes de invierno, o en brindarnos a nosotros algunos paquetes más de insumos, sino en cuestionarnos qué estamos haciendo como sociedad cuando la gente tiene que hacer fila en una olla para comer prácticamente todos los días”, expresó.

Desde Nitep, en tanto, consideran que el Plan Invierno debería adelantarse para no llegar a la situación que se vivió en 2025, cuando se decretó la alerta roja tras varios fallecimientos en la vía pública. Acerca de esta última medida, que habilitaba la “evacuación obligatoria” de personas en situación de calle, Batista sostuvo que “fue muy cruel” por la forma en que se retiraba a las personas de la calle.

A su vez, señaló que durante los más recientes operativos de aplicación de la ley de faltas se está “muy ausente” en materia de asistencia médica y de los equipos del Mides. Afirmó, además, que el accionar policial es violento. “La Policía los tiene como que son violentos, y bueno, sí, hay compañeros que responden con violencia, pero es porque ellos, justamente, les hacen abrir las piernas, y si no las abrís te entran a pegar para que las sigas abriendo”, graficó Batista.

Para el alcalde del Municipio D, el frenteamplista Gabriel Velazco, durante los operativos la Policía debería estar acompañada por personal de salud. En el Municipio D se encuentra, en el barrio Casavalle, el Centro de Referencia de Políticas Sociales Aparicio Saravia del Mides, adonde se traslada a las personas que son retiradas bajo la ley de faltas. “Vienen, se dan un baño, una comida, una noche y al otro día se retiran”, resumió Velazco.

El alcalde señaló que, por ejemplo, el 10 de marzo “habían entrado unas 600 personas en situación de calle del Municipio Ch, algo del B y algo de Canelones para este centro”. “Nos preocupó muchísimo esta saturación: las ollas populares del barrio, los merenderos, todo quedó corto de recursos”, afirmó, y ubicó el inicio del problema a partir de los operativos de calle impulsados por el Municipio Ch, a cargo de la nacionalista Matilde Antía.

Batista sostuvo que “el Estado está siendo omiso” y “los derechos están muy vulnerados”. El integrante de Nitep sostuvo que deberían abrirse más centros 24 horas, así como establecimientos diurnos, “para que los compañeros puedan bañarse, puedan tomar algo caliente, puedan comer algo y puedan pernoctar allí si no encuentran un lugar con cupos”. “Abran casas y van a ver que no nos van a ver tirados por las veredas ni durmiendo en las calles ni en las plazas ni en los bancos”, afirmó.