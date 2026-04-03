Un ómnibus de la empresa EGA, que circulaba desde Cataratas del Iguazú hacia Montevideo con 50 ocupantes —47 pasajeros y tres tripulantes—, despistó y volcó sobre la faja natural de la ruta 3, a la altura del kilómetro 242, en la localidad de Andresito, del departamento de Flores.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 06.55 de este viernes y, según el parte de la Dirección Nacional de Policía Caminera (DNPC), el número de lesionados aumentó a 11 personas mayores de edad, todos ellos pasajeros y sin personas atrapadas ni fallecidas.

“No viajaba ningún menor de edad y se reitera que no existirían en primera instancia lesiones de entidad o gravedad para ninguna de las víctimas. El conductor resultó ileso y su espirometría arrojó un resultado negativo”, acotó. Los heridos fueron trasladados hacia la ciudad de Trinidad y la ruta estuvo completamente liberada durante todo el operativo.

Aunque las causas permanecen “a establecer”, reconstruyeron que el hecho ocurrió en una salida de curva a la izquierda, donde despistó y volcó sobre el lateral derecho. La Dirección Nacional de Bomberos, que participó en el operativo, también emitió un comunicado de prensa en el que reiteró los 11 traslados al hospital público y la mutualista Comeflo, “desconociéndose al momento la entidad de las lesiones”.

En diálogo con Telemundo, una azafata de EGA que estaba en el coche accidentado relató que “venía durmiendo” y se despertó con “un fuerte golpe abajo del ómnibus”: “Giré muchísimas veces y cuando me desperté salí por el parabrisas y el ómnibus estaba volcando en la ruta”, consignó. Dijo que el protocolo incluye sacar a los pasajeros y a los tripulantes, algo que lograron, y agregó que mucha gente de Andresito cruzó para dar asistencia.

“No hay que lamentar ninguna víctima. Los 50 sanos y salvos”, afirmó.

Siniestro fatal en Maldonado

En los primeros minutos de este viernes de Semana de Turismo, la DNPC informó sobre un siniestro fatal que ocurrió sobre las 21.45 del jueves en el kilómetro 12 de la ruta 104, tramo perteneciente al departamento de Maldonado.

Según la información que consignaron las autoridades, un automóvil argentino y un birrodado que circulaban en el mismo sentido –de sur a norte– protagonizaron una colisión por alcance.

Mientras el conductor del auto, de 34 años, resultó ileso y con espirometría negativa, en la moto circulaba una ocupante de 26 años que falleció a raíz de sus lesiones.