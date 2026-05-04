El representante de la oposición en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Luis Calabria, entregó este lunes un informe al directorio del Partido Nacional sobre la situación que está atravesando el organismo. Al término de la reunión del Directorio, el presidente del organismo de conducción nacionalista, Álvaro Delgado, contó que Calabria planteó un escenario que les “preocupa de manera importante”.

“El oficialismo quiere reformar internamente la Jutep para quitarle peso a la asesoría letrada y esquivar la independencia técnica, para que no haya contralor técnico y pase a haber un contralor político de la Jutep”, denunció Delgado. Agregó que otro punto que les preocupa es que se le “impide dejar constancia” a la oposición de su posición en las resoluciones de la Jutep.

El presidente del directorio nacionalista dijo que les preocupa que la Jutep “no solo se politice, sino que empiece a ganar la opacidad, el oscurantismo y se ponga en tela de juicio la transparencia de un órgano que tiene que ser garante de todos los uruguayos”.

Delgado aseguró que conversarán en la agrupación parlamentaria del PN sobre la posibilidad de “activar una serie de mecanismos parlamentarios en defensa de los uruguayos”, aunque no dio más detalles.

En el informe que presentó Calabria al directorio, al que accedió la diaria, el director de la oposición advierte, en primer lugar, sobre cambios del protocolo de tratamiento de denuncias. Antes de julio de 2025, las denuncias recibidas debían derivarse a la Asesoría Letrada para su análisis técnico-jurídico. A partir de esa fecha, la Jutep resolvió que las denuncias pasaran a Secretaría y “habilitó que desde la Presidencia se libraran oficios dirigidos a organismos públicos antes de la intervención de la Asesoría Letrada, condicionando así el tratamiento técnico-jurídico posterior de los expedientes”. “Estamos ante un mecanismo que concentra en la Presidencia el control sobre los expedientes y elude el pasaje por una oficina técnica con autonomía e independencia funcional”, denuncia Calabria en su informe.

Menciona también el cambio establecido en el trámite de los pedidos de informes recibidos por el organismo: antes eran recibidos y canalizados por la Asesoría Letrada, “que elaboraba el informe correspondiente y lo elevaba al Directorio”, y ahora “esa competencia fue asumida directamente por el Directorio sin resolución que lo fundamente”. “En términos institucionales, suprimir la intervención letrada previa no simplifica la gestión, sino que concentra en el órgano de conducción decisiones sin necesariamente requerir el previo análisis jurídico independiente”, advierte Calabria.

Todo esto representa, a juicio del director opositor en la Jutep, “opacidad y oscurantismo impropios de un organismo cuya función específica es exigir integridad, transparencia y juridicidad al resto de la Administración”.