En julio de 2024, todavía con Luis Lacalle Pou en el gobierno, OSE presentó el Proyecto de Universalización del Saneamiento, que alcanzaría a 61 localidades del país y significaría una inversión aproximada de 422 millones de dólares, de los cuales 325 millones serían cubiertos por el Banco de Desarrollo Fonplata.

Sin embargo, días atrás, el diputado del Partido Nacional (PN) Juan Pablo Delgado denunció demoras en la ejecución de ese plan y exigió explicaciones a la actual administración. Este miércoles, las autoridades de OSE comparecieron ante la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Diputados para presentar “el estado de situación y la reformulación del plan de saneamiento para el interior del país”, según informó la empresa estatal.

En una rueda de prensa, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, dijo que la actual gestión encontró “una situación financiera muy comprometida”, que, además de tener un “componente estructural”, se agravó en el período pasado “con la firma de contratos claramente inconvenientes para OSE, que ponían una losa financiera adicional”.

Ferreri señaló que el contrato de saneamiento, de alrededor de 407 millones de dólares, “implicaba posibles adicionales, ajustes paramétricos”, así como “el compromiso de OSE de inversiones adicionales por 28 millones de dólares”. “Todo eso implicaba una inversión de más de 500 millones de dólares –cerca de 580 millones de dólares–, cuando el préstamo que se obtuvo con Fonplata era de 320 millones de dólares, es decir, había un descalce financiero de 260 millones de dólares”, apuntó.

Asimismo, el presidente de OSE aseguró que las localidades incluidas en el proyecto “no se eligieron con ningún criterio técnico”. Mencionó que durante la sesión de la comisión de este miércoles se leyeron “documentos textuales” de la entonces gerencia de saneamiento de OSE, en los que “se dejaba constancia que no había intervenido en la elección de las localidades”. “Tenía problemas técnicos, no tenía estudios sociales, había relevamiento de proyectos que se hicieron por drones y no en territorio, y, por lo tanto, cuando se fue a avanzar se vio que se habían elegido lugares donde ya había redes de saneamiento; a ese nivel estaba el programa”, resaltó.

A su vez, Ferreri dijo que se presentaron “anteproyectos no bien realizados”, que no tenían en cuenta “las exigencias ambientales, donde no se consideraba el volumen y la densidad de la población”, dando “el mismo tratamiento a una localidad de menos de 2.500 habitantes que, por ejemplo, a Las Piedras”, donde residen más de 60.000 personas. Tampoco “se tuvo en cuenta una coordinación previa con las intendencias”, ni la “infraestructura instalada por OSE en los distintos departamentos y en las distintas localidades”, agregó.

En ese contexto, Ferreri sostuvo que, al avanzar en la concreción del plan, debieron corregir “todos estos errores”, lo que fue “encareciendo enormemente el proyecto”. “Ese contrato claramente no podía, con los sobrecostos que iba a implicar, atender todas las localidades, por lo tanto, nosotros lo rediseñamos, priorizamos”, anunció.

“El contrato va a ser por el mismo monto y se van a estar haciendo obras por fuera del contrato, y estamos todavía en esa renegociación”, señaló el titular de OSE. De todos modos, aseguró que casi se duplicará la inversión anual en saneamiento “con respecto a lo que se hizo en el período pasado”.

A través de un comunicado, OSE dijo que este miércoles se planteó en la comisión “la necesidad de adecuar el ritmo de ejecución de las obras a las capacidades operativas y de gestión, así como a los procesos asociados a autorizaciones ambientales, expropiaciones y coordinación con los gobiernos departamentales”.

Ferreri señaló que el directorio de OSE ya se ha reunido con la mayoría de los intendentes y que el nuevo plan incorporará obras que “no estaban previstas porque hay emergencias ambientales”. A modo de ejemplo, mencionó que en Mercedes se prevé construir una planta de tratamiento por cerca de 40 millones de dólares. En Maldonado, en tanto, se colocarán redes de saneamiento en Punta del Este y una planta de tratamiento en San Carlos, mientras que en Rivera se anunciará en las próximas semanas una “inversión conjunta” con esa intendencia.

“Nos preocupa ese afán refundacional”, dijo diputado del PN

El presidente de OSE también sostuvo que están “eligiendo las localidades que tienen mayor densidad”. En una rueda de prensa, Delgado cuestionó la decisión y afirmó que el plan de saneamiento “se reduce a menos de la mitad de las localidades y se sacan las más chicas porque tienen baja población”. “Eso es discriminatorio”, afirmó.

El diputado nacionalista anunció que planteará el tema a la bancada de su partido y al resto de la Coalición Republicana y, en ese sentido, no descartó “ninguna posibilidad legislativa”. Recalcó que solicitará una “reunión de forma urgente” con el directorio del PN “para ver qué acciones vamos a tomar”.

Además, dijo que a título personal analizará “seriamente” pedir una audiencia con el presidente de la República, Yamandú Orsi, a quien definió como “un hombre conocedor del interior, que sabe de la importancia del saneamiento y cómo tiene que llegar a estas localidades”.

Consultado sobre si también tiene previsto dirigirse al Congreso de Intendentes, Delgado respondió que hablará con el plenario de alcaldes, ya que con “el Congreso de Intendentes está hablando OSE”, que “se olvidó de hablar en forma directa con los alcaldes”. “Tenemos 136 municipios en todo el país. Cada uno tiene derecho a tener información de primera mano, no solamente los intendentes”, expresó.

En lo que respecta a Canelones, el departamento que representa en la cámara baja, Delgado sostuvo que el plan para 14 localidades se redujo a la mitad. “Las localidades más pequeñas no tienen saneamiento; ¿tienen que ser castigadas teniendo una barométrica?”, cuestionó. “Nos preocupa ese afán refundacional, de querer justificar todo en lo técnico. Las localidades del interior merecen la oportunidad de desarrollo urbano, humano y social. Sin ese saneamiento, los planes de vivienda social es muy difícil que lleguen”, afirmó.