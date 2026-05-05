Con la participación de la colorada Virginia Cáceres, excandidata a la Intendencia de Montevideo (IM) por la Coalición Republicana, se lanzó este lunes el centro de estudios Sede Montevideo. Según reza la convocatoria al evento de lanzamiento, se trata de “un ámbito abierto al intercambio, orientado a generar ideas y promover proyectos para un departamento más moderno, justo y eficiente”.

Además de Cáceres, asistieron al acto de lanzamiento los nacionalistas Martín Lema y Laura Raffo, también excandidatos a la IM, así como una nutrida lista de representantes y legisladores nacionales y departamentales de la oposición.

En diálogo con la diaria, Cáceres dijo que el propósito detrás de Sede Montevideo es “generar una agenda que le permita a Montevideo volver a soñar con una vocación de futuro”. En ese sentido, el eslogan con el que el espacio se presentó al público aboga por que la capital “vuelva a ser sede del progreso en Latinoamérica”.

Cáceres, que será la directora ejecutiva de Sede Montevideo y trabajará junto con una serie de colaboradores expertos, diferenció a este nuevo espacio de los centros de estudios tradicionales, que tienen una “mirada más academicista”. En ese sentido, dijo que se pretende “hacer de puente” entre diferentes actores de la sociedad y crear un ámbito de discusión que vincule “la academia y la mirada de los técnicos” con “la vivencia de la gente en la ciudad”, e incluso con sus actores productivos, que “son los que generan el dinamismo en los distintos barrios de Montevideo”.

Consultada acerca de cómo se vinculará este nuevo espacio con su símil, el Centro de Estudios Metropolitanos (Cemet) –que Raffo preside–, la dirigente colorada dijo que, si bien no hubo aún planteos al respecto, existe la apertura para trabajar en los diferentes ámbitos de discusión que puedan existir y en los que estén interesados. De este modo, no descartó la posibilidad de trabajar con otras instituciones, sea el Cemet u otras, para “generar estrategias” de cara a una “agenda común” para la ciudad. “Todo eso hace bien; porque empieza a generarse una efervescencia que de a poco ayuda y contribuye al cambio”, valoró.

Con respecto a cómo será el vínculo del centro de estudios con el gobierno nacional y la IM, Cáceres dijo que la intención última es la de “generar insumos y estrategias para cambiar Montevideo” por medio de “propuestas” que podrán ser ejecutadas por “quienes estén llevando adelante hoy la dirección política” o por legisladores y ediles del departamento.

Este lunes, asimismo, se llevó a cabo un conversatorio sobre la movilidad en la capital, un tema que “se impone” ante el proyecto de reforma que impulsa la IM y que desde el espacio entendían “importante”, señaló Cáceres. La directora ejecutiva de Sede Montevideo dijo que se buscará hacer una síntesis luego del conversatorio para plasmar en un documento “qué es lo que le falta” y “se le puede mejorar” al proyecto del gobierno.

Para Cáceres, “faltó participación ciudadana” en el diseño del proyecto que se pretende llevar adelante. La dirigente colorada consideró que la iniciativa de reforma “involucra a Montevideo desde distintas perspectivas” y señaló que, en caso de concretarse, “va a impactar en la vida cotidiana de los ciudadanos de distintas maneras”. “Creo que son necesarios espacios de diálogo con la ciudadanía para construir un proyecto metropolitano que incluya la mirada de los ciudadanos”, afirmó.

Cáceres sostuvo que, dada la lejanía del ciclo electoral, es un “buen momento” para “construir desde otro lugar”, y distanció a Sede Montevideo de “otros espacios políticos en donde poder cuestionar, criticar o ponderar la gestión de la intendencia”. La excandidata dijo tener el convencimiento de que “la riqueza de las propuestas” pasará por “lo diverso de las personas que participen” y, en esa línea, evaluó la posibilidad de que “quien pueda tener algún tipo de prejuicio se va a ir deconstruyendo” a medida que continúen los encuentros. “Nosotros queremos cambiar Montevideo, pero lo queremos cambiar de verdad y queremos generar propuestas para cambiarlo”, concluyó.