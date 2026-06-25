Cinco personas se encuentran hospitalizadas en CTI tras un incendio en un centro de rehabilitación del Mides

Cinco personas debieron ser ingresadas a CTI este jueves luego de que se les constataran síntomas de intoxicación por inhalación de humo tras un incendio en un centro de rehabilitación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en el Prado, Montevideo.

El centro Tarará está ubicado sobre la intersección de Camino Castro y Escalada y allí se atienden personas vinculadas a “diferentes dispositivos de situación de calle” y que necesitan cuidados, por lo que se lo conoce también como “hospitalito”, explicó el director de Protección Social de la cartera, Daniel Gerhard, en rueda de prensa.

De acuerdo con el jerarca, el centro atiende a unas 80 personas y el ala del edificio que se vio afectada por el incendio acoge a 20, que serán reubicadas a otras áreas del centro, excepto tres, para las que se prevé coordinar su ingreso a centros de salud.

“La mayoría del espacio del dispositivo está funcionando. Obviamente, las personas que suelen dormir ahí, que ahora van a estar en otro lado, van a tener que ser acomodadas y quizás necesitemos llevarlas a otro dispositivo de cuidados”, evaluó Gerhard.

Asimismo, según informó la directora nacional de Bomberos, Valeria Vasconcellos, el incendio fue reportado al 911 sobre las 14.30. La jerarca dijo que los efectivos encontraron un foco ígneo en “libre propagación” y que lograron extinguir el foco tras 40 minutos de trabajo. Vasconcellos destacó la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia, que se dio en coordinación entre los departamentos de Bomberos, Policía, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de la Administración de Servicios de Salud del Estado y la Cámara de Emergencias Móviles, lo que facilitó el salvamento y rescate de las víctimas, quienes “pudieron ser trasladadas sin necesidad de esperar [por] una nueva ambulancia”.

En tanto, el director departamental de salud de Montevideo, Joaquín Mauvezin, dijo que las cinco personas que debieron ser internadas en CTI dependen de asistencia ventilatoria mecánica, por lo que “hay elementos de gravedad” en sus diagnósticos. Según explicó, la información primaria al momento recoge casos de intoxicación y no de quemaduras, aunque dijo que restan por conocerse los detalles definitivos.