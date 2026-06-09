Lubetkin sobre posible aumento de aranceles de Estados Unidos a Uruguay: “Nadie nos explicó la razón”

“Hoy el mundo aprieta, hay cambios dramáticos geopolíticos, pero ese no es un temor nuestro. Nosotros vivimos sobre la realidad y sobre la verdad, y es con eso que estamos construyendo las relaciones entre la administración de Estados Unidos y el gobierno de Uruguay”, expresó este lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, en una actividad organizada por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos.

En su disertación, el canciller sostuvo que “ya no hay duda” de que Uruguay “es un jugador global” y, en ese sentido, señaló que el “gran desafío” que tiene el país es profundizar la inserción internacional. Luego de repasar los acuerdos comerciales que el Mercosur concretó o comenzó a negociar en el último tiempo, así como aquellos sobre los que Uruguay ha expresado su intención de adherirse, Lubetkin dijo que “no tenemos que confundir” lo que “significan” para Uruguay “nuestros amigos y nuestros socios actuales”, “porque nosotros tenemos que construir muchas cosas para el futuro, pero también tenemos que entender dónde estamos y cuáles son nuestras referencias reales en número, no solamente en deseo o en corazón”, señaló.

En cuanto a la relación comercial con Estados Unidos, el ministro destacó que el país norteamericano es el principal socio comercial en materia de servicios, con el 78% de las exportaciones en el rubro de tecnologías de la información y las comunicaciones. Señaló que 2025 fue “un año de récord histórico” de ventas hacia Estados Unidos, alcanzando los 1.553 millones de dólares, un 30% más que en 2024; también resaltó el crecimiento de los negocios audiovisuales y su “rol de multiplicador en otros sectores”.

Asimismo, Lubetkin compartió algunas reflexiones sobre el futuro de la relación bilateral y señaló que “uno de los grandes desafíos” es la “diversificación” de la oferta exportable desde Uruguay hacia Estados Unidos. En esa línea, sostuvo que “debemos seguir apostando a los productos nacionales de calidad que encuentran en Estados Unidos un mercado sofisticado y de nicho, pero también a otros sectores vinculados al conocimiento, a la tecnología y a la innovación”. A su vez, destacó el aumento de las exportaciones del sector cárnico en el último año, lo que “demuestra la capacidad exportadora de nuestro país y la competitividad de la producción nacional”.

En materia de servicios e inversiones, dijo que “se ha hecho cada vez más necesario” el trabajo conjunto entre el sector público y el privado. Aseguró que el gobierno seguirá “impulsando las oportunidades de comercio e inversiones” con Estados Unidos, especialmente “a los sectores pujantes de nuestra economía”, como los rubros de health tech y fintech.

“Uruguay aspira a posicionarse como un verdadero hub regional en materia de conocimiento e innovación, lo que nos permitirá dar un salto de calidad en la región. Para eso, Estados Unidos es, sin duda, un socio fundamental para avanzar en esa dirección”, expresó el canciller.

Suba de aranceles de Estados Unidos: “Tenemos que entender por qué”

Al final de su exposición, el ministro se refirió a la posibilidad de una reunión entre el presidente Yamandú Orsi y su par estadounidense, Donald Trump. Afirmó que ese eventual encuentro “tiene que ser un salto de calidad, de acuerdos concretos, precisos”, por lo que se debe “preparar muy bien”. “Nosotros somos muy optimistas en la relación con Estados Unidos en estos escenarios”, añadió. Consultado en una rueda de prensa sobre el incremento de 2,5% en los aranceles que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos recomendó aplicar a productos provenientes de 60 países –entre ellos Uruguay– que, según la administración estadounidense, no cuentan con mecanismos suficientes para impedir el ingreso de bienes vinculados al trabajo forzoso, Lubetkin advirtió: “Primero, veamos si sucede”.

“Hay una convocatoria pública, hay un mecanismo de rechazo por escrito, hay un proceso y, además, tenemos que entender por qué”, agregó. En ese sentido, el canciller dijo que todavía “nadie nos explicó la razón de todo esto”. Por otro lado, consideró que el actual escenario de 10% de aranceles no detuvo el crecimiento del comercio con Estados Unidos.

Como adelantó la semana pasada, Lubetkin anunció que el 17 de junio en Miami “Uruguay va a dar una marca desde el punto de vista comercial muy potente”, en el marco de un “evento de promoción fuerte”, con la presencia de autoridades del gobierno y del sector privado. Explicó que la iniciativa surgió de un pedido de empresarios uruguayos en Estados Unidos para que se hiciera algo similar a la Semana Argentina de Miami. “Como todavía no pudimos madurar la semana, vamos a empezar con el Día Uruguayo y lo pegamos al clima del Mundial”, acotó.