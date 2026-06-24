Topolansky se reunió con Cosse: propuso revisar el Fondo Nacional de Recursos y “mejorar” su funcionamiento

En la misma sintonía, el Ministerio de Salud Pública lanzará una convocatoria a médicos, pacientes, laboratorios y jueces para “ver cómo se mejora el acceso a los medicamentos sin que se incremente tanto el déficit del Estado”.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se reunió este miércoles con la exvicepresidenta y exsenadora Lucía Topolansky en el Parlamento para hablar sobre una propuesta de la histórica dirigente del Movimiento de Participación Popular para el Fondo Nacional de Recursos (FNR). “Gracias, Lucía, por tu visita, siempre tan esclarecedora. Es un verdadero placer conversar con alguien que conoce tan profundamente nuestro país y sus desafíos. Gracias también por tu iniciativa sobre el acceso a medicamentos y tratamientos de alto costo. La trabajaremos”, escribió Cosse más tarde en su cuenta de X.

Topolansky le entregó a la vicepresidenta un documento con fecha del 15 de junio de 2026, en el que señala que “es el ámbito oportuno para convocar a una comisión pública de notables compuesta por médicos y juristas más legisladores de las comisiones de salud de ambas cámaras a efectos de trabajar, analizar, pensar sobre la Ley 16.343 que creó el Fondo [Nacional] de Recursos”. “Creo que como sociedad nos debemos una reflexión pública, seria y profunda para mejorar siempre nuestra atención sanitaria y corregir o agregar lo que sea necesario”, valoró la exvicepresidenta en el documento publicado en X por Cosse.

El FNR fue creado por la ley mencionada por Topolansky, funciona desde 1981 y brinda cobertura financiera universal a procedimientos de alta complejidad, dispositivos y medicamentos de alto costo a todas las personas con cobertura de salud por el Sistema Nacional Integrado de Salud.

En una conferencia de prensa, la exvicepresidenta explicó que el objetivo de la comisión honoraria que propuso es que se estudie la ley para “mejorarla, desarrollarla, poder seguir subiendo escalones, corregir si hay que corregir, agregar si hay que agregar”, con miras a “seguir pensando en el mejor funcionamiento sanitario y de convivencia de nuestra población”. Agregó que la ley del FNR “fue idea del doctor Homero Bagnulo [expresidente alterno del FNR]”, por lo que sugirió, aunque quedará sujeto a la “definición” del cuerpo legislativo, que Bagnulo pueda presidir la comisión honoraria.

Con base en las sugerencias que se hagan en esa comisión, donde habría legisladores de las dos cámaras, Topolansky dijo que se podría “armar un proyecto de ley” que pueda mejorar la actual legislación sobre el FNR.

La exlegisladora apuntó que el FNR “tiene dificultades financieras” así como “un déficit muy grande”, y que “esa ley que se inició por cuestiones cardíacas, por las prótesis”, se fue “agrandando, pero no cubre todas las necesidades de la población y se suceden problemas que no son felices”.

Consultada en una rueda de prensa sobre sus motivaciones para proponer una revisión de la ley, Topolansky dijo que “hace mucho” que estaba observando una “disfuncionalidad en el funcionamiento de la ley”, y que luego de estudiar los números del FNR, se topó con que el déficit del fondo “era gigantesco”. “Entonces dije: acá puede haber un cortocircuito en un lapso, atajemos ese problema”, expresó.

En cuanto a los tiempos que se manejan para el trabajo de esa comisión, Topolansky bromeó con que no es “accionista de Pedidos Ya” y dijo que debe ser cuando los actores involucrados puedan hacerlo. “Yo hablé con gente que estuvo en el GACH [Grupo Asesor Científico Honorario], con la gente de la Facultad de Medicina, con la ministra [de Salud Pública, Cristina Lustemberg]. Es ponerse las pilas y pensar soluciones”, subrayó, y dijo que eligió el ámbito del Parlamento porque “todos los que llegan acá y ocupan una banca están representando parcelas de pueblo”, por lo que se podría “llegar a un acuerdo o a una política de Estado”.

El MSP hará una convocatoria para “ver cómo se mejora el acceso a medicamentos”

En diálogo con la diaria, la presidenta alterna del FNR, Alicia Ferreira, afirmó que “cualquier revisión de una ley vieja es bienvenida”. Consultada sobre qué habría que modificar de la legislación para mejorar el funcionamiento, Ferreira señaló algunos “problemas” que requieren una revisión, como la “coordinación de lo que financia el fondo con los prestadores integrales de salud”.

Señaló que una de las ventajas del FNR, desde el punto de vista del financiamiento, es que tiene la capacidad de hacer una “proyección bastante buena” de sus gastos cada año, por lo que “se ajustan los ingresos a estos egresos”, lo cual “permite que el fondo funcione muy bien desde el punto de vista financiero”. Sin embargo, planteó que debido a que el FNR está separado del Fondo Nacional de Salud y de los prestadores, “puede pasar que los pacientes queden en el medio de lo que reciben del fondo y reciben a través de los prestadores”.

Por otro lado, Ferreira mencionó que otro aspecto a revisar es que el financiamiento debería “ser para aquellos medicamentos y procedimientos que son de alto costo”, y no para los que no lo tengan, como la insulina, según ejemplificó. “No tiene sentido que el fondo los esté financiando porque el fondo controla estrictamente que los pacientes lo reciban, que haya un seguimiento, y para algunos medicamentos que no son de alto costo no tiene sentido todo ese seguimiento”, manifestó.

Sobre el déficit mencionado por Topolansky, Ferreira aclaró que la exvicepresidenta se refería a los amparos judiciales, que en realidad paga el Ministerio de Salud Pública (MSP). “El año pasado el Estado gastó 150 millones de dólares en juicios de amparos para comprar medicamentos y procedimientos que no están en el FNR, que el fondo no los financia”, explicó y precisó que “en general los jueces fallan en contra del MSP, porque el fondo es una persona pública no estatal y la Constitución entiende que el Estado debe proveer, entonces el FNR no tiene obligación”.

Por otro lado, Ferreira dijo que Lustemberg se reunió con Topolansky por este tema y aseguró que están en “completa sintonía” con respecto al tema, y acordaron que “el problema no es tanto el modelo de financiamiento del fondo, sino que el problema es que haya tantos amparos de tantos medicamentos, que el fondo no puede cubrir”.

A su vez, informó que la ministra tomó “una iniciativa similar”, puesto que en los primeros días de julio se convocará a “todos los actores” involucrados como médicos, jueces, pacientes y laboratorios para “ver cómo se mejora el acceso a los medicamentos sin que se incremente tanto el déficit del Estado”.

Satdjian: “El FNR no es de los principales problemas que tiene el sistema de salud”

Por su parte, el diputado del Partido Nacional y exsubsecretario de Salud Pública José Luis Satdjian dijo a la diaria que le pareció “muy extraño” el anuncio de Topolansky “por la forma y por el tema”. Si bien entiende que el FNR “puede ser mejorable” y que “siempre hay que buscar la mejora continua”, consideró que “los principales problemas de salud de Uruguay no pasan por el funcionamiento del FNR”.

“Yo creo que antes que evaluar la mejora del fondo deberíamos seriamente trabajar en el SNIS, que es donde millones de uruguayos se atienden, donde cientos de miles concurren día a día a los hospitales y tenemos problemas graves de tiempos de espera, de accesibilidad, de falta de especialistas”, sostuvo.

Además, consideró que fue extraño el anuncio por el hecho de que haya provenido de una “referente del Frente Amplio” y no del MSP. “Plantear [una] discusión sobre el FNR siempre es atendible porque hay que apuntar a la mejora, pero no es de los principales problemas que tiene el sistema de salud en Uruguay”, cuestionó.