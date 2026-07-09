Cardama: gobierno accedió a documento que “reconfirma” que acta notarial presentada con la garantía “era totalmente trucha”

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, comunicó al Parlamento que a partir de la nueva información se hará una nueva ampliación de la denuncia penal.

La comisión especial de la Asamblea General que investiga el proceso de compra de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard durante la anterior administración recibió este miércoles un nuevo documento: el acta original del notario español Luis Calabuig de Leyva. Según afirmó en X el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo, integrante de la comisión, con ese documento “se reconfirma que el acta notarial presentada junto con la garantía de Eurocommerce, necesaria para que el contrato con Cardama entrara en vigor y se activara el primer pago por ocho millones de euros, era totalmente trucha”.

En la compleja y varias veces prorrogada etapa de constitución de la garantía de fiel de cumplimiento, Cardama presentó actas en las que presuntamente Calabuig de Leyva respaldaba la validez de la garantía de Eurocommerce, compañía que posteriormente a la firma del contrato con la empresa española fue disuelta por el organismo regulador de sociedades anónimas de Reino Unido.

En noviembre del año pasado, la diaria informó los resultados de un análisis que hizo sobre dichas actas el notario español Ignacio Martínez-Gil, quien concluyó que las actas presentadas por Cardama eran “absolutamente falsas”.

En el período pasado, durante el proceso de negociación del contrato –que fue rescindido por el actual gobierno–, el estudio Delpiazzo Abogados advirtió en varias oportunidades a funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional que Cardama estaba cometiendo “desprolijidades” con la documentación, incluyendo la presentación de este documento que llevaba la firma de Calabuig de Leyva. A pesar de eso, el gobierno anterior siguió adelante con la compra de las dos patrullas, valuadas en 82 millones de euros.

El acceso por parte del actual gobierno al acta original de Calabuig de Leyva había sido adelantado la semana pasada por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Según la nota enviada este miércoles a la comisión, que fue divulgada por el semanario Búsqueda, Díaz comunica que esta nueva documentación “será incorporada a la ampliación de la denuncia penal oportunamente presentada, ampliación que se promoverá una vez finalizada la actual feria judicial, por estimar que su contenido resulta de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados”.