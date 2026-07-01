El 56% desaprueba la actuación de Yamandú Orsi como presidente, según una encuesta de Factum

La consultora resaltó que Orsi no solo marca niveles bajos de aprobación entre los votantes de la Coalición Republicana, sino que también se registró un descenso en los votantes del Frente Amplio.

La desaprobación de la actuación de Yamandú Orsi se ubicó en 56% en mayo y junio de 2026, según la última encuesta de la consultora Factum difundida este miércoles por VTV noticias. La medición indica que la aprobación de Orsi se ubicó en 24%, y 20% de los consultados no la aprueba ni la desaprueba.

La encuesta se llevó a cabo entre el 6 y el 20 de junio, período en el que está comprendido el episodio de la compra de la camioneta del presidente con un descuento de 25.000 dólares. Factum indicó que el saldo de aprobación es negativo (-32%) y concluyó que el presidente se encuentra en el nivel más bajo de aprobación desde que asumió, en marzo de 2025.

El desempeño de Orsi no solo registra niveles bajos de aprobación entre los votantes de la Coalición Republicana (CR), sino que también la aprobación cayó entre sus propios votantes: entre quienes votaron al Frente Amplio en 2024, la aprobación se ubica en 52%, mientras que 25% no aprueba ni desaprueba y 23% desaprueba la gestión.

De acuerdo con el análisis de Factum, las expectativas de los votantes, la coyuntura económica y la situación internacional, así como las propias decisiones y mensajes del gobierno con respecto a esos temas, “han ido mellando la percepción de la opinión pública sobre el desempeño del gobierno y la aprobación del presidente”. “A esto se suman episodios polémicos que han tenido al presidente en el foco de la agenda y que parecen haber generado un nuevo impacto en la aprobación del gobierno”, concluye el informe.