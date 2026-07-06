Incendio en vivienda de Piedras Blancas: fallecieron tres personas y un adolescente fue rescatado con ”signos de intoxicación”

El vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Sebastián Camejo, informó que en lo que va del invierno se registraron 18 fallecidos por incendios domésticos.

Según un comunicado de prensa que emitió la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), sobre las 21.35 del sábado 4 de julio, varias unidades se trasladaron hacia la intersección de las calles Dunant y Azotea de Lima, en el barrio capitalino de Piedras Blancas, tras ser alertadas por un incendio en una vivienda en la que podría haber personas atrapadas.

Tras llegar, efectivamente constataron “un incendio generalizado que afectaba la totalidad de una vivienda de aproximadamente 50 metros cuadrados construida con paredes de mampostería de bloques y techo liviano”.

La misiva reconstruyó que los bomberos iniciaron un “ataque directo al fuego” y lograron disminuir la intensidad de las llamas.

Tras ingresar a la casa por la puerta principal, localizaron a un adolescente de 15 años que estaba inconsciente y con “evidentes signos de intoxicación grave por inhalación de humo”. El menor fue rescatado y trasladado de urgencia por personal policial a la Policlínica Capitán Tula para recibir asistencia médica.

Las autoridades también encontraron a dos hombres de 47 y 25 años de edad junto a una mujer de 44, todos sin vida. “Las víctimas se encontraban en la habitación ubicada al ingreso de la vivienda, donde los propietarios desarrollaban tareas de tapicería”, informaron.

De acuerdo con el reporte, se informó a la Fiscalía de Flagrancia de 12º turno. Además, las tareas para determinar la causa y el origen del incendio se encuentran a cargo del Departamento de Investigación de Siniestros de la DNB.

En lo que va del invierno se registraron 18 fallecidos por incendios domésticos

Tras el siniestro y en diálogo con Telenoche de Canal 4, el vocero de la DNB, Sebastián Camejo, informó que desde el comienzo de la temporada invernal hubo 18 personas fallecidas “producto de incendios en estructuras domésticas”.

“Aumenta el riesgo cuando, en situaciones de vulnerabilidad, las personas se calefaccionan y coccionan alimentos con lo que pueden”, sostuvo. Llamó a tener precaución porque “va la vida en esto” y un descuido “se puede convertir en una gran tragedia”.

Según Camejo, en 2025 hubo 45 muertes por esta causa, mientras que en 2024 –uno de los años con mayor cantidad de víctimas– se registraron “63 fallecidos producto de incendios estructurales domésticos”. El funcionario pidió que el mensaje de tener prudencia “pueda llegar a todos los hogares y nos convierta en adultos más preventivos y más precavidos”.

En simultáneo, el Ministerio del Interior (MI) impulsa una campaña que hasta ahora incluye cuatro videos de aproximadamente un minuto de duración en su canal de Youtube orientado a compartir “recomendaciones para reducir incendios domésticos”. Desde la cartera señalaron que dejar la cocina sin supervisión, los accidentes eléctricos, secar ropa demasiado cerca de la estufa y las fugas de gas son algunas de las principales causas.