Lustemberg es la ministra con más aprobación, pese a caída de 13 puntos, según Cifra

De acuerdo con el trabajo de la consultora, en el caso del ministro del Interior, Carlos Negro, la desaprobación es de 64%.

La consultora Cifra divulgó en la noche de este miércoles los resultados de una nueva encuesta sobre la gestión del gobierno, esta vez enfocada en el desempeño de cuatro ministros: Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), Carlos Negro (Interior), Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores) y Cristina Lustemberg (Salud Pública). Se trata de los secretarios de Estado que recogen mayor aprobación, según la consultora.

En primer lugar, nuevamente, se ubicó Lustemberg. Con 39%, la exdiputada y referente del sector El Abrazo es quien tiene un nivel más alto de aprobación. La gestión de Lustemberg, no obstante, fue desaprobada por 41% de los encuestados. Un 8% respondió que ni aprueba ni desaprueba su desempeño, mientras que un 12% directamente no opinó.

En segundo lugar se posicionó Lubetkin. En el caso del canciller se midió una aprobación de 38%, una desaprobación de 23% y una valoración neutra de 11%. El 28% restante no opinó sobre la gestión del exjerarca de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Según el trabajo de Cifra, Oddone se situó en el tercer puesto. El ministro de Economía y exsocio de CPA Ferrere registró una aprobación de 35% y una desaprobación de 43%. Un 8% no se posicionó ni a favor ni en contra de su gestión y un 14% no contestó.

Por último, y varios puntos porcentuales por debajo, se situó Negro. La gestión del exfiscal de Homicidios al frente del Ministerio del Interior fue aprobada por apenas el 21% de los encuestados, mientras que 64% la desaprobó. Un 6% dijo tener una evaluación neutra y un 9% no respondió.

De este modo, el único de los cuatro ministros con un saldo positivo –esto es, una aprobación superior a la desaprobación– es Lubetkin, con 15 puntos porcentuales, si bien el canciller es quien registró el mayor porcentaje de encuestados que no opinó sobre su gestión. En el otro extremo, con un saldo negativo de 43 puntos porcentuales, se ubicó Negro.

En comparación con la medición anterior de Cifra, correspondiente a febrero de este año, los cuatro ministros registraron una caída en la aprobación. Lustemberg pasó de 52% a 39%, Lubetkin de 40% a 38%, Oddone de 43% a 35% y Negro de 30% a 21%.

Asimismo, con respecto a la aprobación del presidente Yamandú Orsi (que según Cifra fue de 20% en la primera mitad de junio), la consultora marca en su último informe que “algunos ministros clave” de la actual administración están “mejor evaluados” que el mandatario.

“No es la primera vez que se observa este estado de opinión: [Alejandro] Atchugarry era mejor evaluado que [Jorge] Batlle; en el segundo gobierno de [Tabaré] Vázquez, la gestión de [Danilo] Astori en algunos momentos era mejor evaluada que la del presidente. Este estado de opinión ayuda a que las crisis que afectan a la figura presidencial no impacten tanto en el gobierno en su conjunto y da espacio para que el presidente tome medidas para recuperarse”, señala la consultora.