La aprobación de Orsi se sitúa en 26%, según la última encuesta de Factum

La desaprobación se ubicó en 55%; en la primera mitad de agosto, el mandatario tuvo un saldo negativo de 29 puntos porcentuales.

La consultora Factum divulgó en la noche de este lunes los resultados de su última encuesta sobre la aprobación del presidente de la República, Yamandú Orsi, correspondiente a las dos primeras semanas de agosto. En términos generales, 26% aprueba la actuación del mandatario, 55% la desaprueba y 19% ni la aprueba ni la desaprueba. Esto supone un saldo negativo de 29 puntos porcentuales.

En comparación con la medición anterior, la aprobación aumentó de 24% a 26%, mientras que la desaprobación disminuyó de 56% a 55%. Las valoraciones neutras, en tanto, pasaron de 20% a 19%. En aquella oportunidad, correspondiente al tercer bimestre del año, Factum había registrado un saldo negativo de 32 puntos.

En cuanto a la identificación político partidaria, la aprobación de Orsi sube a 56% entre quienes votaron al Frente Amplio en la primera vuelta de 2024. La desaprobación se ubicó en 19%. El restante 24% del electorado frenteamplista ni aprueba ni desaprueba la gestión del mandatario.

En contrapartida, la aprobación de Orsi entre los votantes de la Coalición Republicana se situó en apenas 2%. La desaprobación alcanzó el 87% y la evaluación neutra fue de 11%.

A modo de análisis, Factum señala que “el clima de aprobación de la gestión del presidente se mantiene en un saldo negativo, aunque ha detenido el proceso de caída de la aprobación y aumento de la desaprobación que venía registrándose, incluso con un leve repunte de la aprobación”, y agrega que esto “se explica básicamente por una mejora en la aprobación entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2024”.

Factum apunta que “es la primera medición del año en la que la aprobación no retrocede”, aunque aclara que “la magnitud del movimiento –y el hecho de que se mantenga dentro del margen de error– aconseja hablar de una detención de la caída antes que de un cambio de tendencia”.