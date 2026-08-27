UTE llegó a un acuerdo con la Intendencia de Durazno y confirmó la construcción de un parque fotovoltaico en Baygorria

Luego de reunirse en la mañana de este jueves, el intendente de Durazno, Felipe Algorta, y el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, confirmaron que la empresa pública construirá un parque fotovoltaico en la localidad de Baygorria. El proyecto estaba previsto en el plan de expansión de la energía solar del gobierno; sin embargo, en abril, debido a medidas cautelares interpuestas por la intendencia, se postergó su avance.

En una conferencia de prensa, Bentancor dijo que hubo una “directiva” del Poder Ejecutivo, tanto del presidente, Yamandú Orsi, como de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para “buscarle una solución al tema de Baygorria”.

“La reunión de hoy, realmente, fue la que hubiésemos deseado tener desde el primer día para poner todo sobre la mesa y ponernos de acuerdo”, expresó Algorta en diálogo con la diaria. “Sentimos que el vicepresidente vino con la mejor disponibilidad, así que, en este caso, también toca agradecer al propio presidente Orsi, que estuvo preocupado por el tema, buscando soluciones, y al Ministerio de Industria, que entendió que esta era la mejor salida para todos”, señaló.

En el marco de la aprobación de su Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, la Intendencia de Durazno había declarado los predios en los que UTE proyectaba el parque –ubicados en el frente costero delimitado por la ruta 4 y la represa hidroeléctrica sobre el río Negro– “como un ámbito de oportunidad de desarrollo territorial”, estableciendo la “no habilitación de nuevas obras públicas”; más específicamente, “el montaje de plantas de energía fotovoltaica u otros usos que no estén inscriptos en un explícito planeamiento más integral”.

La propuesta de Algorta consistió en trasladar el proyecto a 550 metros del predio original, en otro padrón de UTE, con el objetivo de preservar el desarrollo turístico de la zona. Desde el gobierno se había señalado que el predio alternativo tenía monte nativo, lo que dificultaba la instalación.

Ahora, la empresa pública le planteó a la Intendencia de Durazno dos locaciones posibles dentro de Baygorria. Algorta dijo que la “opción más viable y que seguramente termine pasando” refiere a los dos padrones que fueron propuestos por la comuna en abril, en los que no rigen las medidas cautelares. La segunda opción que maneja UTE es expropiar un predio cercano, pero “económicamente y en lo relativo a tiempo lo mejor es la opción A que UTE nos propone y que nosotros estamos dispuestos a colaborar”, señaló el intendente. Además, aseguró que no hay monte nativo en el lugar, sino “un monte de pino y chirca, porque son predios que nunca se utilizaron productivamente”. Los padrones están próximos al punto de conexión a la red.

La Intendencia de Durazno se ofreció a colaborar con la limpieza del terreno, de aproximadamente unas 40 hectáreas, y a poner a disposición sus equipos para avanzar en los trámites ambientales. “UTE y la intendencia empezaremos a trabajar con la Dinacea [Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental] para que se le entreguen rápidamente los permisos correspondientes y pueda empezar a trabajar”, señaló Algorta en la conferencia de prensa.

En la reunión también se trató la inversión de UTE en un nuevo corredor de transmisión que va a pasar por Durazno, así como el monitoreo de la cuenca del río Yi. El intendente indicó que se instalarán “más sensores”, lo que “va a permitir tener una medición más importante de todo lo que implica la gestión en esta cuenca, que la maneja la Dinagua [Dirección Nacional de Aguas] pero que se basa en datos de UTE”. “Ya hoy empezamos a pedir los permisos ambientales; hasta podríamos decir que hoy es el comienzo, porque nuestro gerente se comprometió en el día de hoy a iniciar el trámite de los permisos ambientales”, afirmó, por su parte, Bentancor.

La gestión del pueblo Baygorria

Baygorria se desarrolló en torno a la represa de UTE y fue catalogado como pueblo en setiembre de 2024, a impulso de Algorta, quien en ese momento todavía era diputado por el Partido Nacional. En el período pasado, Algorta, en carácter de miembro del directorio de UTE (cargo que ocupó hasta 2023), coordinó un grupo de trabajo para desarrollar un plan interinstitucional, en el que se solicitó una consultoría de planificación territorial de Baygorria junto con Mevir. El reflejo del modelo pensado para esa zona es la localidad de Palmar, Soriano, donde también hay una represa. En 2023, en tanto, UTE firmó un comodato por 50 años con OSE y con la Intendencia de Soriano para que se hagan cargo de la gestión de los servicios en Palmar.

En la conferencia de prensa, Algorta sostuvo que durante la reunión Bentancor lo puso en contacto con el gerente de Planificación de UTE “para avanzar en los detalles”. El intendente explicó a la diaria que en Baygorria hay 120 casas, de las cuales un poco menos de la mitad están deshabitadas y, en algunos casos, se encuentran en muy malas condiciones.

El intendente señaló que la experiencia en Palmar consistió en que la comuna “hizo un llamado, al que se presentaban los interesados, y las condiciones establecidas eran justamente invertir en las viviendas para recuperarlas”. A cambio, se les otorgaba un plazo largo para que la gente pueda usufructuarlas, ya sea para “turismo, para vacacionar, para alquiler o para vivir”. “Ese modelo nos interesa”, afirmó.

La franja en la que rigen las medidas interpuestas por la Intendencia de Durazno “quedaría reservada para, eventualmente, pensar en emprendimientos turísticos”, remarcó Algorta. UTE confirmó que ambos padrones pasarán en comodato a la comuna por un plazo que aún resta definir, pero podría ser de entre 30 y 50 años.

El intendente señaló que se pretende “asentar a la población que hace décadas que vive en Baygorria”. Con respecto a “los predios con potencial turístico en la falda del lago”, dijo que hay interés en “hacer un llamado nacional o internacional para propuestas turísticas que contemplen el lugar con su potencial natural”. En la conferencia de prensa, Algorta afirmó que el proyecto para la zona se va “a trabajar con mayor fuerza a partir de hoy”, pero puntualizó que “no es que no hay nada”, ya que la intención es “reflotar” el trabajo de consultoría hecho en 2024.