Álvaro Delgado: “Los que nos tocan la oreja no saben dónde meten el dedo”

“Blancos de todo el país y sobre todo marcheros, hace 122 años, a 25 kilómetros de acá, fallecía Aparicio Saravia”, empezó diciendo el presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, al finalizar, este domingo, otra edición de la tradicional marcha hacia Masoller, en Rivera. Agregó que “celebrar una muerte es difícil de explicar”, pero en realidad destacó que van hasta allí para “celebrar lo que dejó esa muerte”. “Su revolución, su muerte, no fue en vano, porque lo que generó Saravia fue una causa, que es la que nos hace venir todos los setiembre a Masoller a recordar y también a celebrar”, subrayó.

Delgado destacó que se comprometen a “abrir el partido y recorrer todo el país” para escuchar a la gente, porque tienen que ser “esa vía de transmisión para representar cada vez a más gente”. Sostuvo que el segundo compromiso que asumen es seguir cumpliendo el rol como partido en el Parlamento, de ser una “oposición firme a este gobierno”. “Yo siento mucho orgullo, como presidente del directorio, de ver a los legisladores haciendo su tarea de contralor y de propuesta, como la que tenemos que hacer”, añadió.

Agregó que “en este momento histórico” están viendo un gobierno al que “le falta rumbo y liderazgo”, y “como no tiene rumbo ni liderazgo se dedica a mirar para atrás, para disimular aquellas cosas que no tiene”. “Y hay un embate, en estos días, contra proyectos que ha hecho nuestro gobierno, encabezado por Luis Lacalle Pou, en el sentido de desmontar y cuestionar los proyectos y a sus responsables”, sostuvo. Luego, Delgado citó a Wilson Ferreira Aldunate: “Los que nos tocan la oreja no saben dónde meten el dedo”.

El presidente del directorio blanco dijo que el PN, “que está firme como un quebracho, que tiene las raíces bien profundas, no se va a mover un milímetro en defender sus convicciones, sus proyectos, su dignidad y sus principios”. “Obviamente, tenemos un deber para con la patria. Por algo a Aparicio lo enterraron con la bandera nacional en el pecho, y siempre este partido va a tener ese reflejo institucional de defender, por sobre todas las cosas, la patria, porque fuimos parte de su fundación”, resaltó.

Sostuvo que también tienen que asumir “ese compromiso de crear la opción que genere esperanza”, porque empieza a notar que cada vez más “la gente empieza a resignarse”, y eso no lo pueden “permitir”, por lo tanto, deben tener una tarea militante “permanente” para ser “la opción que genere esperanza para volver al gobierno en 2030, como Uruguay se lo merece, con el PN encabezando una coalición de gobierno”. “Sueño con esos momentos que quedan de aquí hasta la elección. Tenemos que ir construyendo ese hilo invisible que va tejiendo y tejiendo”, finalizó.