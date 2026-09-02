Falleció Aldo Guerrini, histórico dirigente del Partido Socialista

“Su lucha, su lealtad al Partido y su aporte militante permanente son y serán referencia para nosotros”, manifestó el dirigente del PS, Gonzalo Civila.

El Partido Socialista (PS) informó que este martes falleció el histórico dirigente socialista Aldo Guerrini. “Aldo se afilió al Partido en 1967, después de haber leído Por un socialismo nacional [obra de Vivian Trías], y desde entonces no paró”, recordó el partido en un comunicado.

Guerrini militó primero en la Juventud Socialista, luego se sumó a “las brigadas universitarias que impulsaba Ramón Martínez” y posteriormente “militó codo a codo con el querido [Reinaldo] Polo Gargano”, exministro de Relaciones Exteriores (2005-2008).

Guerrini ocupó el cargo de secretario general del PS durante la dictadura cívico-militar, en la clandestinidad, “cuando había que resistir con lo que hubiera”. Debió exiliarse en 1981 y volvió meses antes de la recuperación democrática, en agosto de 1984.

“Aldo quedará en la historia del Partido Socialista de Uruguay. Su lucha, su lealtad al Partido y su aporte militante permanente son y serán referencia para nosotros. ¡Gracias, Aldo, por tanto! Tu memoria es nuestro compromiso”, escribió en X el ex secretario general del PS y ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.

Guerrini, además, fue uno de los redactores del documento Democracia sobre nuevas bases, “que nació resistiendo a la dictadura y que todavía hoy nos sigue orientando”, según señaló el PS.

En una conversación con la diaria en agosto de 2022, Manuel Laguarda, otro histórico dirigente socialista, contó que el texto fue escrito en 1979 y circuló entre los dirigentes socialistas que estaban exiliados en Europa. “El documento es muy importante porque, casi sin darnos cuenta, rompemos con el leninismo cuando decimos que la democracia es un proceso que no termina, que no es una fase sino un proceso que se continúa y cuando se profundiza llega al socialismo. Ahora, en forma retrospectiva, digo que ahí dejamos el leninismo”, comentó Laguarda en aquella oportunidad.

El PS informó que el velatorio se realizará este miércoles de 9.00 a 13.00 en la sala 301 de Martinelli. A las 12.45, en tanto, los socialistas se reunirán en la Casa del Pueblo (Soriano 1218) para despedir a Guerrini cuando pase el cortejo fúnebre.