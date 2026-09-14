Mercosur e India anunciaron el lanzamiento de negociaciones para ampliar su acuerdo comercial

Mercosur e India anunciaron este lunes el lanzamiento de negociaciones para ampliar su acuerdo preferencial de comercio, vigente desde 2009. El anuncio se realizó en ocasión de la visita del canciller Mario Lubetkin a ese país, en su carácter de representante de la Presidencia pro témpore del Mercosur, actualmente a cargo de Uruguay. Lubetkin se reunió con el ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, y ambos acordaron ampliar el acuerdo vigente para abarcar otras áreas de comercio.

Según informó la cancillería uruguaya mediante un comunicado, Mercosur e India están en proceso de finalizar los términos de referencia que “definirán el alcance y la estructura del futuro acuerdo ampliado”. El Departamento de Comercio de India detalló a través de sus redes sociales que el protocolo facilita la aceptación de certificados electrónicos de origen.

En declaraciones a la agencia de noticias Asian News International (ANI), Lubetkin destacó que con India tienen “problemas similares y necesidades similares, y precisamos encontrar soluciones similares”.

En términos de la relación bilateral, el canciller uruguayo recordó que recientemente India abrió su embajada en el país y que próximamente el presidente Yamandú Orsi viajará a la India y será el primer mandatario uruguayo en visitar ese país. Recordó que en la reunión que mantuvo Orsi con el primer ministro indio Narendra Modi en julio de 2025, en el marco de la cumbre de los BRICS en Brasil, este último le anunció al presidente uruguayo que abriría la embajada y ha sido “muy coherente” en ese sentido. Resaltó que el nuevo embajador de India, Binoy George, es un “diplomático joven”, con “ideas claras” y “mente fresca”.