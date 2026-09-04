MGAP declaró emergencia sanitaria nacional ante caso de influenza aviar en Colonia

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decretó la emergencia sanitaria en todo el país tras constatar un caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de Colonia.

Según informó la cartera en un comunicado, la detección del caso, correspondiente a la cepa H5 de la enfermedad, “se produjo a partir de la atención de una sospecha sanitaria ante la presencia de mortalidad en aves de diferentes especies” en el departamento. En consecuencia, se dispuso la implementación de medidas sanitarias en el predio en el que se encontraban los animales –entre las que se encuentran el “sacrificio sanitario y disposición segura de las aves expuestas” y la “limpieza y desinfección del establecimiento y de los materiales potencialmente contaminados”– y puso en marcha “la investigación epidemiológica para determinar el origen del evento y la existencia de posibles vínculos con otros establecimientos”.

Asimismo, y en ese sentido, una resolución emitida este viernes por la Dirección General de Servicios Ganaderos de la cartera dispone la restricción de “todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola”, bajo apercibimiento de sanciones. También establece que “las aves de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo free range deberán estar alojadas en instalaciones cerradas techadas” y ordena la suspensión de todas las actividades vinculadas a la especie, como “ferias, remates y exposiciones”.

Sin perjuicio de eso, el MGAP aclaró que, por el momento, solo se detectaron casos de la enfermedad en aves de traspatio, y no comerciales, y que “el consumo de carne de ave y huevos no representa riesgo para la salud humana”.

Asimismo, emitió una serie de recomendaciones a la población, entre las que se incluyen la no manipulación de aves enfermas o muertas. También llamaron a evitar el contacto de aves domésticas con aves silvestres y no trasladar “aves enfermas o que hayan estado en contacto con aves con síntomas”. En ese sentido, exhortaron a “notificar de inmediato a las autoridades competentes ante la presencia de aves enfermas, mortalidad inusual o hallazgos compatibles con la enfermedad” y “extremar las medidas de bioseguridad” para evitar su propagación, en el caso de productores que trabajen con aves. “La detección y notificación temprana son fundamentales para contener la enfermedad y proteger la producción avícola nacional”, enuncia el comunicado, en el que se insta a “dar aviso inmediato a la Oficina de los Servicios Ganaderos Locales del MGAP más próxima” ante cualquier caso de sospecha, a través del correo [email protected] o el teléfono 099 982 357.